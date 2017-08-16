قالت وسائل إعلام بريطانية إن فرق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ستناقش في اجتماعها الشهر المقبل، تغيير موعد غلق باب الانتقالات الصيفية قبل موسم 2018-2019.

وسيحضر ممثلو الدوري الممتاز البالغ عددهم 20 فريقا، اجتماعا مع حاملي الأسهم في السابع من سبتمبر، مع ضغط الأغلبية على غلق باب الانتقالات مبكرا قبل بداية الموسم المقبل.

ومن المتوقع أن تدور المناقشات بين الأندية عما إذا كان سيتم تغيير موعد غلق باب الانتقالات، الذي ينتهي هذا الموسم يوم 31 أغسطس، أي بعد نحو ثلاثة أسابيع من انطلاق البطولة.

وقالت صحيفة «ديلي تليغراف»، إن المقترح هو غلق باب الانتقالات في الأسبوع السابق لبداية موسم 2018-2019.

وأشارت وسائل الإعلام البريطانية، إلى أن أغلب فرق البريمييرليغ ترغب في غلق باب الانتقالات مبكرا، حيث يجب موافقة 14 من 20 فريقا لتطبيق المقترح.

وفي هذا المقترح سيسمح بانتقال اللاعبين إلى البطولات الأوروبية الأخرى، وفقا لمواعيد غلق باب الانتقالات في كل مسابقة، بينما سيمنع انتقال اللاعبين محليا بمجرد انطلاق الموسم.

ولن يتأثر باب الانتقالات الشتوية في يناير بهذا الاقتراح.