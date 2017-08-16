يسعى نابولي الايطالي الى الاستفادة من عاملي الارض والجمهور لتحقيق نتيجة جيدة ذهابا على ضيفه نيس الفرنسي الذي بدأ الموسم بشكل سيىء جدا.

انهى نابولي الموسم الماضي في المركز الثالث في الدوري الايطالي، خلف يوفنتوس وروما، ويأمل بلوغ دور المجموعات رغم تخوف لاعبه الاسباني خوسيه كاليخون من مواجهة نيس.

وقال كاليخون قبل سحب القرعة «نيس هو الفريق الأقوى بين الفرق التي يمكن أن نواجهها».

ويبرز في صفوف فقراء الجنوب ايضا البلجيكي درييس ميرتنس والپولندي ميليك.

من جهته، خسر نيس ثالث الدوري الفرنسي في الموسم الماضي مباراتيه الاوليين حتى الان هذا الموسم امام سانت اتيان صفر-1 وتروا 1-2، بعد ان كان تأهل الى الدور الفاصل على حساب اياكس امستردام الهولندي.

وعزز نيس صفوفه بصانع الالعاب الهولندي المخضرم ويسلي شنايدر، ويضم ايضا المهاجم الايطالي المشاغب ماريو بالوتيلي، وسبق لهما التتويج بدوري الابطال مع انتر ميلان في 2010، ولكن السويسري لوسيان فافر مدرب الفريق الفرنسي اكد انهما ليسا جاهزين للمشاركة امام نابولي.

وقبل المواجهة صدر قرار بمنع جمهور نابولي من حضور مباراة فريقه في مدينة نيس الفرنسية لدواع أمنية.

ويخوض اشبيلية الذي وصل الى الدور الثاني من المسابقة الموسم الماضي بعدما توج بلقب «يوروبا ليغ» لثلاثة مواسم متتالية، اختبارا غامضا ضد اسطنبول باشاك شهر الذي يضم في صفوفه ثنائي ارسنال الإنجليزي سابقا التوغولي ايمانويل اديبايور والفرنسي غايل كليشي.