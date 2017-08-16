تقترب أندية الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) من تحقيق رقم قياسي جديد في سوق انتقالات اللاعبين هذا الصيف بعدما بلغ إنفاق هذه الأندية 470 مليون يورو حتى الآن وقبل أكثر من أسبوعين على غلق باب الانتقالات الصيفية.

وأنفقت أندية البوندسليغا 470 مليون يورو حتى الآن على التعاقد مع أكثر من 120 لاعبا في سوق الانتقالات الصيفية الحالية مع استبعاد قيمة المقابل المالي لصفقات استعارة اللاعبين.

ويقترب هذا الرقم من الرقم القياسي الحالي لإنفاق أندية البوندسليغا في سوق الانتقالات الذي تحقق في سوق الانتقالات صيف 2016 وبلغ 512.59 مليون يورو.

وبهذا تستطيع أندية البوندسليغا تحطيم هذا الرقم القياسي خلال الأسبوعين المقبلين وتحقيق رقم آخر أكبر مع غلق باب الانتقالات في 31 الجاري.



ورغم هذا تظل أندية البوندسليغا أقل كثيرا من نظيرتها في بطولات دوري أوروبية أخرى مثل إنجلترا وإسبانيا.

وحصدت أندية البوندسليغا 341.5 مليون يورو من بيع لاعبيها في سوق الانتقالات الحالية حتى الآن.

وقد يرتفع هذا المقابل بشكل ملحوظ في حالة انتقل الفرنسي عثمان ديمبلي (20 عاما) من بوروسيا دورتموند إلى برشلونة الإسباني وسط توقعات بأن يزيد مقابل انتقال اللاعب على 130 مليون يورو.