دخل نادي ساوثمبتون في شراكة مع رجل الأعمال الصيني غاو جيتشنغ، وفقا لما أعلنته المالكة السويسرية للنادي كاثارينا ليبهير.

وقالت ليبــهير عبر الموقـــع الرسمي للنادي «يسرني التأكيد أن المحادثات التي أجـريت من أجل المجيء بشريك جديد في نادينا قد وصلت إلى خواتيمها».

وأضافت «بعد عمل مكثف ومثمر، نحن ندخل في شراكة مع عائلة غاو وأنا متحمسة لما سنحققه معا».

ولم يفــصح ســاوثمبتون عن شروط الشراكة، إلا أن تقارير صحــافية بريطــانية قالت إن غـاو وعائلته دفعا 200 مليون استرليني لقاء 80% من أسهم النادي.

وأكدت شركة غاو «لاندرز سبورتس ديفيلوبمنت» أنها توصلت في يناير الماضي إلى اتفاق لشراء حصة في ساوثمبتون، مشيرة إلى أن الشراكة الجديدة هي استثمار شخصي.

أما غاو فقال «يشرفني أن أكون شريكا في نادي ساوثمبتون لكرة القدم إلى جانب كاثارينا ليبهير التي شكلت، بصحبة والدها، مديرة رائعة للنادي ونموه ونجاحه»، مضيفا «نحن الاثنين، نتمتع بالشغف والدافع للبناء على التقدم الممتاز الذي حققه ساوثمبتون في الأعوام الأخيرة، ونحن نتطلع إلى فصل مقبل مثير للنادي».