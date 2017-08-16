أعرب المدرب الفرنسي لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم زين الدين زيدان أمس عن انزعاجه من عقوبة الإيقاف 5 مباريات بحق نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بسبب طرده ودفعه الحكم في ذهاب الكأس السوبر ضد برشلونة.



وقال زيدان: «نحن منزعجون جدا (...) عندما تنظرون الى كل ما جرى، وتفكرون بأن رونالدو لن يلعب خمس مباريات.. الأمر يثير الغيظ».

وأوضح زيدان ان رونالدو «منزعج لأنه يريد اللعب، وعندما لا يلعب لا يكون سعيدا».



وفي سياق آخر، شدد زيدان الذي أعلن الأسبوع الماضي انه سيمدد عقده مع النادي الذي يقوده منذ مطلع عام 2016، انه غير مستعجل للتعاقد مع لاعبين قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية في 31 الجاري، رغم تخلي النادي عن ألفارو موراتا وماريانو دياز وخاميس رودريغيز.



وشدد على ان «كل شيء يمكن ان يحصل حتى 31 الجاري، لكن يمكنني ان أقول انني سعيد جدا باللاعبين الموجودين».