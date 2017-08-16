يأمل برشلونة رد الصاع لغريمه ريال مدريد عندما يحل ضيفا عليه اليوم على ملعب «سانتياغو برنابيو» في اياب الكأس السوبر الإسبانية لكرة القدم، لاسيما أن النادي الملكي سيفتقد أبرز أسلحته البرتغالي كريستيانو رونالدو بسبب الإيقاف.



ومني البارسا الأحد بهزيمته الأولى على الإطلاق في مباراة ذهاب على أرضه بنتيجة 1-3 في جميع المسابقات بسبب رونالدو، إذ دخل الأخير في الشوط الثاني ومنح فريقه التقدم 2-1 في الدقيقة 80 بعد أن عادل الأرجنتيني ليونيل ميسي النتيجة لصاحب الأرض قبلها بثلاث دقائق.

إلا أن النجم البرتغالي بالغ في احتفالاته ونال بطاقة صفراء لنزعه قميصه، ثم تلقى بطاقة صفراء ثانية بعدها بثوان لأن الحكم ريكاردو دي بورغوس بنغويتكسيا اعتبر أنه حاول التحايل عليه للحصول على ركلة جزاء.



وطرد رونالدو نتيجة ذلك من اللقاء ولم تكن ردة فعله مقبولة إذ دفع الحكم وكانت النتيجة ايقافه لخمس مباريات، واحدة بسبب الطرد وأربع نتيجة «ردة فعل غير مبررة وغير متناسبة» بحسب الاتحاد المحلي.

ولم يكن الفرنسي زين الدين زيدان الذي أصبح أول مدرب لريال لا يخسر ايا من زياراته الثلاث الأولى الى «كامب نو»، راضيا عن الانذار الثاني الذي ناله نجمه. وقال بعد المباراة «طرد رونالدو يزعجني لأنه حتى وإن لم تكن هناك ركلة جزاء، فإن البطاقة قاسية».

ويسعى البلوغرانا الذي خاض مباراته الرسمية الأولى منذ رحيل البرازيلي نيمار الى باريس سان جرمان للافادة من غياب رونالدو لمحاولة تكرار سيناريو زيارته الأخيرة الى «سانتياغو برنابيو» حين أسقط النادي الملكي 3-2 في المرحلة الـ 33 من دوري الموسم الماضي بفضل هدف في الوقت بدل الضائع لميسي.

وبطبيعة الحال، لن تكون نتيجة 2-3 كافية للكتلان للاحتفاظ بالكأس وتعزيز رقمهم القياسي فيها (توج بها 12 مرة مقابل 9 لريال)، لكن نجمي الفريق الكاتالوني ميسي والأوروغوياني لويس سواريز كانا متفائلين حيال إمكانية قلب الأمور لمصلحة فريق المدرب فالفيردي الذي سقط في اختباره الرسمي الأول كخليفة للويس انريكي.

ولجأ ميسي وسواريز الى منصات التواصل الاجتماعي من أجل الدعوة الى نسيان مباراة الأحد والتركيز على مواجهة الإياب، حيث كتب الأول في حسابه على موقع «انتسغرام»: «كان يوما سيئا، لكن يجب أن نستعيد توازننا والمضي قدما. إنها البداية وحسب».

أما سواريز فطلب من الجماهير على الموقع ذاته «التحلي بالقوة على الدوام، أن تكونوا إيجابيين والتطلع الى الأمام».

لكن يبقى ليو الذي عزز سجله كأفضل هداف في تاريخ الكأس السوبر بعدما رفع رصيده الى 13 هدفا، بينها 6 ضد ريال بالذات، أكثر اللاعبين تهديفا في تاريخ الـ «كلاسيكو» على الصعيد الرسمي حيث سجل الأحد هدفه الـ 24، علما أن العدد الاجمالي لأهدافه ضد ريال هو 25 إذا ما أضيف الهدف الذي سجله خلال لقاء كأس الأبطال الدولية الودية في ميامي الأميركية وفاز به برشلونة 3-2 أواخر الشهر الماضي.