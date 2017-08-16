قالت صحيفة «أس» الاسبانية ان صفقة انتقال باولينيو من نادي غوانزوا الصيني مقابل 40 مليون يورو لم تلق رضا جماهير النادي الكتالوني، الذي استشار بشكل مباشر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم قبل الإقدام على التعاقد مع اللاعب المذكور.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولين في إدارة البارسا تواصلوا مع المنسق العام للاتحاد البرازيلي جيلمار رينالدي، في مايو الماضي للتباحث بخصوص انضمام نيمار للمنتخب البرازيلي في ذلك التوقيت، كما استطلعوا رأيه بشأن جدوى التعاقد مع باولينيو اللاعب السابق لساو باولو وجاء رد الاتحاد حينها صريحا وواضحا، حيث أكد رينالدي لمسؤولي برشلونة أن هذا الأمر يتوقف على نوعية اللاعب الذي يرغب النادي الاسباني في ضمه.

وكانت صحيفة «جلوبو سبورت» البرازيلية قد أكدت أن اتحاد الكرة أكد للبلوغرانا أنه إذا كان يرغب في الحفاظ على طريقة لعبه التي تعتمد على اللمسة الواحدة والتمريرات الكثيرة، وهي الطريقة التي آتت ثمارها بشكل كبير طوال سنوات في ظل وجود قلبي الارتكاز اندري انييستا وتشافي هيرنانديز، فإن باولينيو ليس اللاعب المناسب.

ولكن برشلونة أكد أنه لا يعبأ حاليا بالحفاظ على طريقة لعبه المعهودة وأنه يرغب في ضم لاعب يجيد اختراق صفوف المنافسين واللعب في العمق بشكل أكبر، فما كان من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إلا أن رد عليه قائلا: «إذن تعاقدوا مع باولينيو».