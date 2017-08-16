لم تفت الهزيمة الثقيلة التي مني بها نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم على ملعبه بنتيجة 3-1 على يد غريمه التاريخي ريال مدريد في عضد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أكد أن فريقه قادر على التعويض في مباراة الإياب على ملعب سانتياغو بيرنانبيو، معقل النادي الملكي.

ونشر ميسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام» رسالة تحمل الكثير من الأمل قبل مباراة العودة المقرر إقامتها اليوم.

ونقلت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية الرسالة التي نشرها ميسي على «انستغرام»، وقال فيها: «لقد كان يوما عصيبا، ولكن علينا أن ننهض ونستمر، لقد بدأنا لتونا».

ونشر ميسي بجانب رسالته 3 صور لتدريبات الفريق الكتالوني في مدينته الرياضية «خوان جامبر».

وكان ميسي أبرز نجوم برشلونة في لقاء الأحد وسجل الهدف الوحيد لناديه في المباراة من ركلة جزاء، ولكنه أخفق في مساعدة زملائه على تحقيق نتيجة أفضل قبل مباراة العودة التي ستحدد الفائز بكأس السوبر الإسباني.

وأكدت الصحيفة الإسبانية ان صاحب القميص رقم 10 يأمل في صنع ليلة تاريخية جديدة على ملعب سانتياغو بيرنابيو.