انتقل لاعب الوسط الدولي الجزائري سفيان فيغولي من وست هام يونايتد إلى غلطة سراي التركي بعقد يمتد لخمسة أعوام.

وفي الإعلان الذي أرسله الى بورصة اسطنبول المدرج فيها، كشف غلطة سراي أنه سيدفع لوست هام 4.250 ملايين دولار للحصول على خدمات فيغولي، فيما سيتقاضى اللاعب راتبا سنويا قدره 3.850 ملايين يورو إضافة إلى الحوافز والمكافآت.

ويسعى غلطة سراي الى تعويض ما اختبره الموسم الماضي، حيث حل رابعا في الدوري المحلي، بفارق كبير عن غريمه في اسطنبول بشكتاش البطل.

وعزز غلطة سراي صفوفه حتى الآن بضم المهاجم الدولي الفرنسي غوميس ولاعبي الوسط الدولي المغربي يونس بلهندة والبرازيلي فرناندو، اضافة الى فيغولي الذي انضم الى الهامرز في صيف 2016 قادما من فالنسيا الإسباني.