يبدو أن اللاعب البرازيلي فيلبي كوتينيو لن يتراجع عن حلمه بالانضمام لصفوف برشلونة بعد أن ألقى بكل أوراقه من أجل تحقيق هدفه بارتداء قميص النادي الكاتالوني.

وقالت الصحف الاسبانية إن كوتينيو بعد أن تقدم بطلب رسمي لإدارة ليفربول للسماح له بالرحيل مطالبا إياه بمتابعة مفاوضاته مع برشلونة، اتخذ اللاعب البرازيلي خطوة جديدة للأمام في هذا الصدد.

وأوضحت الصحف أن كوتينيو أبلغ مدربه يورغن كلوب، بأنه لا يفكر في ارتداء قميص الريدز مرة أخرى.

ورغم المخاطرة التي قد تكلفه عدم المشاركة بكأس العالم، قرر كوتينيو التضحية بكل شيء من أجل الانضمام للبارسا ولذلك اتخذ كوتينيو خطوات تصعيدية، وأبدى استعداده لمتابعة المباريات من المدرجات خلال الموسم الجديد إذا لم يسمح له ناديه بالرحيل كما يرغب.