بات النجم البرازيلي نيمار الذي أصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم بانضمامه الى باريس سان جرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو سفيرا لمنظمة «هانديكاب انترناشونال» الخيرية غير الحكومية.

وخارج «قصر الأمم» في جنيف، والذي يضم مقر الأمم المتحدة في سويسرا، استعرض الدولي البرازيلي (25 عاما) مهاراته الكروية، على نصب «الكرسي المكسور»، وهو عبارة عن كرسي خشبي عملاق يفتقد احد قوائمه. وأقيم النصب قبل نحو عقدين من الزمن بناء لطلب من المنظمة الخيرية التي تنشط في مكافحة الألغام المضادة للافراد والقنابل العنقودية، ومعالجة آثار الاصابات التي قد تنتج عنها.

وأشارت المنظمة في بيان الى انه «من على سطح هذا النصب الرمز في جنيف، وجه نيمار رسالة الى دول العالم، داعيا الى انخراط أكبر للأشخاص المعوقين في المجتمع»، مضيفة «من خلال هذه الشراكة، نيمار يضع نجوميته الهائلة في خدمة قضية الأشخاص المعوقين في الدول الفقيرة، ضحايا النزاعات والكوارث الطبيعية».