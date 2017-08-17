وضع البرازيلي نيمار فريقه الجديد باريس سان جرمان في موقف حرج بعدما انضم إليه هذا الصيف بـ 222 مليون يورو، قيمة شرطه الجزائي في عقده مع برشلونة.

وسيضطر النادي الفرنسي إلى بيع 4 من لاعبيه المهمين لتجنب انتهاك قواعد «اللعب المالي النظيف» بحسب ما قال لويس فرنانديز، مدرب الفريق السابق في تصريحات لإذاعة «كادينا سير» الإسبانية.

وقال فرنانديز، إن «بي اس جي»، سيتعين عليه بيع عدد من اللاعبين حتى لا يتعرض للعقوبة جراء انتهاك قواعد «اللعب المالي النظيف» التي وضعها «يويفا» لتحقيق التوازن بميزانيات الأندية فيما يتعلق بصفقات البيع والشراء.

وذكر فرنانديز 4 أسماء بعينها قد يبيعها «بي اس جي»، وهم بليز ماتويدي، والإيفواري سيرجي أورييه، والفرنسي حاتم بن عرفة، والپولندي كريتشوفياك.

وأشار إلى أن هؤلاء اللاعبين الأربعة من شأنهم تحصيل الأموال اللازمة لتحقيق التوازن في حسابات.