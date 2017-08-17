عاد ليفربول بفوز ثمين من ارض هوفنهايم الالماني 2-1 في ذهاب الدور الفاصل من دوري أبطال أوروبا ليعزز بنسبة كبيرة من حظوظه في بلوغ دور المجموعات.

وخاض الريدز حامل لقب هذه المسابقة خمس مرات، المباراة في غياب صانع ألعابه البرازيلي كوتينيو لإصابة في ظهره، في ظل التقارير عن سعي برشلونة للحصول على خدماته.

وسنحت فرصة ذهبية لهوفنهايم الذي يخوض باكورة مشاركاته في المسابقة القارية عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء، لكن اندري كراماريتش سدد الكرة ضعيفة بين يدي الحارس البلجيكي سيمون مينيوليه (11).

ونجح الليفر في افتتاح التسجيل بواسطة ظهيره الايمن الشاب ترنت ارنولد (18 عاما) من ركلة حرة مباشرة (35).

ونزل الفريق الالماني في الشوط الثاني مصمما على تعديل النتيجة وسجل هدفا لم يحتسبه الحكم بداعي التسلل قبل ان يتسبب مدافعه هافارد نوردفلدت بتسجيل الهدف الثاني لليفربول خطأ في مرمى فريقه (74).

ورد الفريق الالماني رابع الدوري المحلي الموسم الماضي بهدف بتسديدة يسارية رائعة لمارك اوث قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق.

ونجح ابويل القبرصي في تحقيق نتيجة جيدة على حساب سلافيا براغ التشيكي بهدفين نظيفين سجلهما البرازيلي ايغور دي كامارغو بعد مرور دقيقتين وافساثيوس الونيفتيس بكرة سددها بحرفنة من فوق الحارس (10).

وانتزع سسكا موسكو الروسي فوزا متأخرا جدا على مضيفه يانغ بويز السويسري بهدف سجله لاعب الاخير قاسم نوهو في الدقيقة الاخيرة من المباراة.

وسقط سبورتينغ لشبونة البرتغالي في فخ التعادل السلبي مع ستيوا بوخارست الروماني.

يوروبا ليغ

يستضيف ميلان اليوم على ملعبه ضيفه سكنديا المقدوني في ذهاب الدور الفاصل المؤهل لدوري المجموعات في بطولة (يوروبا ليغ) لكرة القدم.

وتبدو مهمة قطب مدينة ميلانو سهلة نوعا ما اذ يستضيف الذهاب على ملعبه «سان سيرو» في ظل الصفقات الكبيرة التي قام بها النادي الايطالي للعودة للمنافسات الأوروبية.

من جانبه، يستضيف ايفرتون في معقله «غوديسون بارك» ضيفه هايدوك سبليت الكرواتي ساعيا لتحقيق نتيجة ايجابية بين جماهيره.

كما يواجه فنربخشة التركي فاردار المقدوني، وليغيا وارسو الپولندي ضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي، وفيكتوريا بلزن التشيكي يلاقي آيك لارناكا القبرصي.هدف الشاب ارنولد بشباك هوفنهايم (رويترز)