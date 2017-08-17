سيغيب المهاجم الدولي الألماني اندريه شورله عن بوروسيا دورتموند في الأسابيع الأربعة الأولى من الموسم الجديد، بعد تعرضه لتمزق عضلي في فخذه، بحسب ما أعلن فريقه امس.

ولن يكون شورله موجودا بصحبة زملائه عندما يستهلون السبت المقبل، الموسم الجديد من الدوري الألماني على أرض فولفسبورغ، ومن المتوقع ألا يعود الى الملاعب قبل منتصف سبتمبر المقبل.

وعانى المهاجم البالغ 26 عاما من الإصابات منذ انضمامه الى دورتموند في يوليو 2016 من فولفسبورغ مقابل 30 مليون يورو، واكتفى بطل العالم 2014 مع منتخب بلاده، بخوض 15 مباراة في الدوري وتسجيل ثلاثة أهداف في موسمه الأول.