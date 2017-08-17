وافق نادي برشلونة على شروط نادي بوروسيا دورتموند الألماني المادية من أجل الحصول على خدمات اللاعب الدولي الفرنسي عثماني ديمبيلي.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن البارسا سيدفع مبلغا ماديا قيمته 90 مليون إسترليني إلى جانب مبلغ متغير وهو 30 مليون إسترليني.

ويسعى البارسا لتدعيم الصفوف بأكثر من لاعب مميز خاصة في ظل حالة الفريق الفنية والخسارة أمام ريال مدريد في كلاسيكو الأرض أمام جمهوره في كامب نو.

ونشرت صحيفة «بيلد» صورة يظهر فيها 3 من الأصدقاء المقربين لعثمان وهم ينقلون حقائب كثيرة، متسائلة «هل يستعد ديمبيلي للرحيل؟». وأوضحت الصحيفة، أن أصدقاء اللاعب الثلاثة قاموا بنقل أمتعة كثيرة من منزله وهو ما يثير التكهنات حول إمكانية استعداد النجم الفرنسي للرحيل إلى صفوف البلوغرانا.