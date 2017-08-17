أعلن باريس سان جرمان عن إعارة جناحه الإسباني خيسي الذي أصبح خارج حسابات نادي العاصمة، إلى ستوك سيتي حتى نهاية الموسم الحالي.

وهي المرة الثانية التي يعار فيها الإسباني البالغ 24 عاما منذ انضمامه لسان جرمان الصيف الماضي من ريال مدريد مقابل 25 مليون يورو، إذ أمضى النصف الثاني من الموسم الماضي في مسقط رأسه مع لاس بالماس.

وأكد سان جرمان أن «خيسي مازال مرتبطا بعقد مع باريس حتى عام 2021». ولم يشارك اللاعب الإسباني، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين مع ريال مدريد، سوى في 9 مباريات مع بي اس جي في الدوري الفرنسي (سجل هدفا واحدا)، ويبدو أنه لا يدخل في حسابات مدربه ومواطنه اوناي ايمري. وأصبح خيسي سادس لاعب ينضم هذا الصيف الى فريق المدرب الويلزي مارك هيوز.