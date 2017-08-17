أعلن فياريال الإسباني ضم المهاجم الدولي الكولومبي كارلوس باكا من ميلان الإيطالي على سبيل الاعارة لموسم واحد، مع خيار التعاقد معه بشكل نهائي.
ودافع المهاجم الكولومبي البالغ 30 عاما عن ألوان ميلان منذ صيف 2015 قادما اليه من اشبيلية الإسباني الذي احرز معه لقب مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» عامي 2014 و2015.
وخاض باكا 34 مباراة مع ميلان في مختلف المسابقات في الموسم الماضي، وسجل له خلالها 14 هدفا. وسيكون فياريال التجربة الأوروبية الرابعة لباكا (39 مباراة دولية و13 هدفا)، بعد كلوب بروج البلجيكي (2012-2013) واشبيلية (2013-2015) وميلان.