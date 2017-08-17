أفادت تقارير صحافية ايطالية أمس بأن لاعب خط الوسط الدولي الفرنسي بليز ماتويدي (30 عاما) اقترب للانضمام الى نادي يوفنتوس بطل الدوري المحلي، قادما من باريس سان جرمان.

وأشارت صحيفة «لا غازيتا ديللو سبورت» الى ان الاطراف الثلاثة توصلوا الى اتفاق على انتقال ماتويدي مقابل 20 مليون يورو، ستضاف اليها مكافآت وحوافز.

ويدافع ماتويدي عن ألوان باريس سان جرمان منذ العام 2011، وأحرز معه ألقابا عدة، أبرزها الدوري الفرنسي أربع مرات.

كما شارك في 58 مباراة دولية مع المنتخب الفرنسي.

وكان ماتويدي المعروف بقدراته في استخلاص الكرة وتسجيل الأهداف، هدفا لفريق «السيدة العجوز» منذ أشهر.