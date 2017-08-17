تغلب ريال مدريد على غياب نجمه الشهير البرتغالي كريستيانو رونالدو وتوج بلقبه العاشر في بطولة كأس السوبر الإسباني بعدما أكد تفوقه على منافسه التقليدي العنيد برشلونة بالتغلب عليه 2 / صفر مساء الأربعاء في إياب كلاسيكو السوبر الإسباني.



ولقن الريال ضيفه درسا قاسيا على استاد "سانتياجو برنابيو" في مدريد واكتفى بهدفين في مباراة عانى فيها برشلونة الأمرين وكان مهددا بالخروج مهزوما بالعديد من الأهداف.



وحسم الريال المواجهة تماما في الشوط الأول بتسجيله هدفين نظيفين لينهي الشوط الأول بهذه الهدفين ويرفع النتيجة الإجمالية للمواجهة إلى 5 / 1 مما ضاعف من صعوبة المهمة على برشلونة الذي واصل ترنحه وقدم في مباراة الإياب عرضا متواضعا أسوأ مما قدمه ذهابا.



وافتتح ماركو أسينسيو التسجيل في مباراة الإياب بهدف مبكر للغاية في الدقيقة الرابعة ثم أضاف زميله الفرنسي كريم بنزيمة هدف الحسم النهائي في الدقيقة 39 .



وفي الشوط الثاني ، استعاد برشلونة بعض قدراته الهجومية لكنه ظل عاجزا عن هز الشباك ليتعرض الفريق لهزيمة ثقيلة ستظل حاضرة في أذهان جماهيره حتى إشعار آخر.