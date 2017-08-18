ينطلق اليوم الموسم الجديد لبطولة ألمانيا في كرة القدم وسط ترجيحات حتى من مدربي الفرق المنافسة أن يحافظ بايرن ميونيخ على هيمنته التي أنتجت لقبا خامسا على التوالي الموسم الماضي.

ويخوض النادي البافاري أولى مبارياته للموسم الجديد، عندما يستضيف باير ليفركوزن على ملعبه «أليانز أرينا».

وفي استطلاع أجرته وكالة «سيد» الالمانية المرتبطة بوكالة فرانس برس، وشمل مدربي الفرق الـ 18 المشاركة في البوندسليغا، أعربت الغالبية العظمى لمنافسي المدرب الايطالي لبايرن كارلو أنشيلوتي (13 من أصل 17 مدربا)، عن اعتقادها ان النادي البافاري سيرفع كأس البطولة للمرة السادسة تواليا في ختام الموسم.

وخلال العقد الماضي أحرز بايرن لقب البطولة سبع مرات. وفي 2016-2017 أنهى النادي البافاري الموسم بفارق 15 نقطة عن وصيفه لايبزيغ الذي كان مفاجأة كرة القدم الالمانية العام الماضي.

ولا يخفي مسؤولو النادي البافاري أن اللقب هو ما يسعون إليه دائما.

وقال رئيس بايرن أولي هونيس في تصريحات مؤخرا «معيارنا المطلوب هو إحراز لقب البوندسليغا».

ويدخل بايرن الدوري الموسم بعد نشاط محدود في سوق الانتقالات الصيفية على عكس الأندية الأوروبية الكبرى، والذي كان قد ضم لاعب خط الوسط كورنتان توليسو من نادي ليون الفرنسي، والكولومبي خاميس رودريغيز على سبيل الإعارة من ريال مدريد.

إلا ان التشكيلة البافارية ستفتقد عنصرين أساسيين بسبب الاعتزال، هما الظهير الأيمن والقائد السابق للمنتخب الالماني فيليب لام، ولاعب خط الوسط الاسباني تشابي ألونسو.

بايرن ميونيخ يطارد «السادس»

فيما يبدو بايرن ميونيخ مرشحا بقوة للدفاع عن لقبه المحلي والفوز بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) في الموسم الجديد، يتطلع مديره الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى استعادة اللقب الأوروبي حتى يتجنب عقدة الإقالة بعد الموسم الثاني.

ارتفاع معدل أعمار اللاعبين.. مشكلة

ويستطيع بايرن التغلب على مشكلة ارتفاع معدل أعمار لاعبي الفريق وكذلك عدم التعاقد مع لاعبين من العيار الثقيل ليتوج بلقب البوندسليغا للمرة السادسة على التوالي.

أنشيلوتي وعقدة الموسم الثاني

ويحتاج مشجعو وأنصار بايرن إلى عدم النظر لسجل أنشيلوتي مع الأندية التي تولى تدريبها سابقا حيث عانى المدرب الإيطالي الشهير من عقدة الموسم الثاني.

وأقيل أنشيلوتي من تدريب بارما الإيطالي بعد موسمه الثاني مع الفريق وهو ما حدث أيضا بعد موسمه الثاني مع يوفنتوس الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي

كما رحل عن باريس سان جيرمان الفرنسي بعد موسمين فحسب ولم يتردد ريال مدريد الإسباني في إقصائه بعد الموسم الثاني مع الفريق.

ولم يكسر أنشيلوتي هذه القاعدة إلا في الفترة القصيرة التي قضاها في تدريب ريجينا وفترة تدريبه الطويلة لفريق ميلان.

ومع بدء موسمه الثاني في قيادة بايرن تبدو أشياء كثيرة سانحة بالنسبة لأنشيلوتي.

ومن الناحية النظرية على الأقل، يتعين على الفريق الفوز مجددا بلقب البوندسليغا ليكون السادس على التوالي في المسابقة المحلية.

وخسر أنشيلوتي جهود اللاعبين فيليب لام وتشابي ألونسو وما يتمتعان به من جرأة وثقة هادئة وذلك بعد اعتزالهما اللعب بنهاية الموسم الماضي.

ولم يكن أي من اللاعبين الذين تعاقد معهم بايرن في فترة الانتقالات الصيفية الحالية على مستوى أو خبرة لام وألونسو.

وتعاقد بايرمع سيباستيان رودي ونيكلاس سويله من فريق هوفنهايم، كما ضم كورينتين توليسو من فريق ليون الفرنسي في صفقة هي الأغلى في تاريخ النادي رغم اقتصار مسيرة اللاعب الدولية على مباراة واحدة مع المنتخب الفرنسي.

واستعار بايرن اللاعب الكولومبي الدولي خاميس رودريجيز من ريال مدريد الإسباني بعدما عانى اللاعب من عدم الاستعانة به كثيرا في مباريات الريال الموسم الماضي.

كان ينتقد «البافاري»

من جانبه، انتقد حارس مرمى بايرن السابق أوليفر كان النادي لعدم إنفاقه بشكل أكبر على تدعيم صفوف الفريق خاصة مع ما يشهده سوق انتقالات اللاعبين حاليا من استثمارات ضخمة منها انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو.

وصرح كان لمجلة «كيكر» الألمانية الرياضية، قائلا: «إذا أراد بايرن أن يكون بين أبرز ثلاثة أو أربعة فرق في أوروبا، فليس لديه مفر من المشاركة في هذه الصفقات الضخمة لتدعيم صفوف الفريق».

وقدم بايرن أيضا مسيرة متواضعة في الاستعداد للموسم الجديد لكنه توج بلقب كأس السوبر الألماني بالفوز على بوروسيا دورتموند بركلات الترجيح كما استهل مسيرته في كأس ألمانيا بالفوز الساحق 5-0على شيمنيتز أحد أندية دوري الدرجة الثالث.

ويحتاج بايرن إلى إظهار هذا الحماس والروح العالية طيلة الموسم إذا أراد الفوز مجددا باللقب المحلي.

«الألماني» يتوقف عن العقوبات الجماعية للمشجعين

قال الاتحاد الألماني لكرة القدم إنه لن يصدر بعد الآن عقوبات ضد أندية يكون لها تأثير جماعي على المشجعين حيث يسعى الى فتح حوار مع جماعات الالتراس بشأن سلامة وأمن الملاعب.

وشهدت المانيا، التي تفاخر بأعلى نسبة حضور جماهيري في العالم من خلال دوري الدرجة الاولى بمتوسط يبلغ 42 الف مشجع للمباراة الواحدة، أحداث شغب جماهيرية كبيرة يوم الاحد الماضي في انتصار هيرتا برلين على مضيفه هانزا روستوك المنتمي للدرجة الثالثة 2-0 بالدور الأول لكأس المانيا.

وفي الموسم الماضي تم اغلاق قطاع من مدرجات ملعب بروسيا دورتموند لمباراة واحدة وأجبر النادي على دفع 100 الف يورو ضمن عقوبات بسبب الشغب الجماهيري خلال مباراة في الدوري أمام رازن بال شبورت لايبزيغ، كما تعرضت العديد من الاندية الأخرى لعقوبات مماثلة.

ومع انطلاق الدوري الالماني قال الاتحاد المحلي للعبة إن لجنة الانضباط التابعة له والتي توقع عقوبات على الاندية تشمل اغلاق قطاعات من المدرجات أو اقامة مباريات بدون جماهير لن تفرض مثل هذه العقوبات بعد الآن.

وقال راينهارد جريندل رئيس الاتحاد الالماني «لا نود إصدار عقوبات مثل إغلاق مدرجات او اقامة مباريات بدون جماهير».

وقال جريندل ان الاتحاد بدأ حوارا مع روابط المشجعين لكن حتى الآن لم تقبل روابط الالتراس الدعوة.

وقال جريندل «وافق ممثلو روابط المشجعين خلال هذه الحوارات على تجديد الدعوة لممثلي الالتراس».

وتابع «نرحب بهذا الأمر. نرغب في السير في طريق يقود إلى إجراءات أكثر شفافية وعدلا لحماية المشجعين المسالمين وتشجيع المساندة الجماهيرية الإيجابية».

مدربو الدوري الألماني: بايرن «الأوفر».. لكنه ليس الوحيد

يرى مدربو فرق الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) أن بايرن ميونيخ المتوج في الموسم الماضي بلقب الدوري للمرة الخامسة على التوالي هو المرشح الأوفر حظا للتتويج في الموسم الجديد، لكنهم يتوقعون في الوقت نفسه منافسة شرسة مع فرق أخرى على رأسها بوروسيا دورتموند ولايبزغ.

وفي استطلاع رأي أجرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اتفق 15 من مدربي فرق البوندسليغا بنسب ترشيحات متفاوتة، على أن بايرن هو المرشح الأقوى للتتويج بلقب الدوري في الموسم الجديد ليعزز رقمه القياسي ويرفع عدد ألقابه المتتالية في المسابقة إلى ستة.

ورفض كل من بيتر شتوغر مدرب كولون وهانيس فولف مدرب شتوتغارت التكهن، بينما أبدى هايكو هرليش المدير الفني الجديد لباير ليفركوزن ثقة كبيرة في فريقه السابق بوروسيا دورتموند.

وقال ماركوس جيسدول المدير الفني لهامبورغ: إن الصراع على اللقب سيدور بين بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند، خاصة في ظل العبء الإضافي للمشاركات الأوروبية الذي سيواجهه في الموسم الجديد لايبزغ وهوفنهايم، اللذين أنهيا الموسم الماضي في المركزين الثاني والرابع على الترتيب.

بينما يرى مدربون آخرون أن المنافسة مع بايرن ميونيخ لن تكون قوية للغاية، متوقعين أن يغرد منفردا في القمة خلال الموسم الجديد.

وقال ألكسندر وري المدير الفني لفيردر بريمن «لن نتخطى بايرن ميونيخ في الموسم المقبل»، بينما صرح دومينيكو تيديسكو مدرب شالكه قائلا «بالطبع بايرن هو المرشح الأقوى حقا، فلديه أفضل فريق في الدوري».

وأبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لبايرن ميونيخ سعادة لكون الترشيحات تصب في صالح فريقه مجددا، وصرح قائلا «بالطبع نرغب في أن نتوج من جديد.

سنواجه منافسة من فرق أخرى مثلما كان الحال العام الماضي، وعلى رأسها بوروسيا دورتموند».

أما ديتر هيكينغ المدير الفني لبوروسيا مونشنغلادباخ فيرى أن بايرن ميونيخ هو المرشح الأوفر حظا لكن في الوقت نفسه لن يكون طريقه ممهدا نحو منصة التتويج.

من جانبه، ذكر بيتر بوس المدير الفني الجديد لبوروسيا دورتموند «الموسم الجديد سيحمل المنافسة بالتأكيد. فلا توجد أهداف تنفذ تلقائيا، حتى أهداف الفرق التي تكتفي بخوض التحدي».

أما رالف هازنهاتل المدير الفني للايبزغ، والذي قاد الفريق لتحقيق مفاجأة بإحراز المركز الثاني الموسم الماضي، فيتطلع إلى المزيد من المفاجآت.