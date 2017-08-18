أعلن نادي يوفنتوس حامل اللقب الدوري الإيطالي في المواسم الستة الأخيرة عن وصول بليز ماتويدي لاعب وسط باريس سان جرمان لمدينة تورينو، لإتمام إجراءات انتقاله إلى صفوف البيانكونيري.

ونشر الحساب الرسمي لنادي السيدة العجوز عبر «تويتر» صورة لماتويدي يحمل فيها شعار اليوفي، خلال الترحيب بوصوله إلى مدينة تورينو.

وكانت تقارير صحافية قد أشارت إلى أن لاعب الوسط الفرنسي سيوقع عقدا مدته 3 مواسم، في صفقة ستنعش خزينة باريس سان جرمان بنحو 20 مليون يورو.

وينتهي عقد نجم الوسط الفرنسي ماتويدي مع بي اس جي بنهاية الموسم الجاري في صيف 2018، علما بأنه انضم إلى النادي الباريسي قادما من سانت إيتيان في 2011.