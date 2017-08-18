يسعى موناكو الى تأكيد بدايته القوية في مستهل حملة الدفاع عن لقبه عندما يحل ضيفا على ميتز اليوم في افتتاح المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي في مباراة يتوقع ان تكون سهلة، لاسيما ان المضيف خسر مباراتيه الأوليين.

وقدم موناكو في المرحلة السابقة أداء مغايرا للمرحلة الافتتاحية التي فاز فيها بصعوبة على ضيفه تولوز (2-3)، إذ اكتسح مضيفه ديجون 4-1 بفضل ثلاثية للكولومبي راداميل فالكاو.

وستكون مباراة ميتز تحضيرا لما ينتظر فريق المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم في المرحلتين المقبلتين ضد مرسيليا المتجدد والفائز ايضا بمباراتيه الأوليين، ونيس ثالث الموسم الماضي.

وبعد خروجه في الشوط الثاني من المباراة الافتتاحية ضد تولوز، خاض نادي الامارة مباراته المرحلة السابقة دون نجمه الشاب كيليان مبابي المطلوب من باريس سان جرمان.

وشدد جارديم عشية اللقاء على أن النادي لم يعاقب مهاجمه لكنه يبقيه على مقاعد البدلاء في المباريات بهدف «حمايته»، مضيفا «نحن لا نعاقب لاعبينا أبدا».

ولم يستبعد جارديم بشكل كامل احتمال انتقال مبابي، مؤكدا انه يكرر دائما « يجب ان نتأقلم. الذين يبقون سيكونون دائما الأهم. الهدف هو ان نعرف كيف نلعب بطريقة جيدة مع اللاعبين الذين يبقون».