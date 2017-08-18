باتت فرق نابولي الايطالي وسلتيك الاسكتلندي واشبيلية الاسباني على مشارف دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا في كرة القدم بعد فوزها بذهاب الدور الفاصل.

في المباراة الأولى حقق نابولي المطلوب منه بفوزه على ضيفه نيس الفرنسي بهدفين للبلجيكي درايس مرتينز (13) والبرازيلي جورجينيو (70 من ركلة جزاء).

وأكمل نيس المباراة بتسعة لاعبين منذ الدقيقة 79 لطرد فنسان كوزييلو والحسن بليا.

ولم يشارك مع الفريق الفرنسي نجمه الهولندي الجديد ويسلي شنايدر والمهاجم الايطالي ماريو بوليتيلي.

ويخوض الفريق الايطالي مباراة الاياب في نيس يوم 22 اغسطس الجاري على ملعبه «اليانز ريفييرا ستاديوم» بوضع جيد رغم افتقاده جمهوره بقرار من الشرطة الفرنسية بسبب «مخاطر جدية على سلامة الأشخاص والممتلكات».

وفي المباراة الثانية قطع سلتيك اكثر من نصف الطريق الى دور المجموعات باكتساحه ضيفه استانا الكازخستاني بخماسية نظيفة تناوب على تسجيلها يفغيني بوستنيكوف (32 خطأ في مرمى فريقه) وسكوت سينكلير (42 و60) وجيمس فورست (79) وليغ غريفيث (88). وفي المباراة الثالثة حقق اشبيلية الاسباني فوزا مهما خارج ملعبه بالفوز على اسطنبول باشاك شهر التركي بهدفين لسيرخيو اسكوديرو (16) والفرنسي وسام بن يدر (84) مقابل هدف للهولندي اليرو اليا (64).

وكان اشبيلية وصل الى الدور الثاني من المسابقة الموسم الماضي بعدما توج بلقب «يوروبا ليغ» لثلاثة مواسم متتالية.

وفاز اولمبياكوس اليوناني على ضيفه رييكا الكرواتي بهدفين لفاديس اودغيغا اوفوي (66) وجاك اليكسيس روماو (90) مقابل هدف لأراووجو دوس سانتوس (42).