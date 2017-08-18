زاد ريال مدريد بغياب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الموقوف محن غريمه التقليدي برشلونة وتوج بلقب الكأس السوبر الاسبانية لكرة القدم بفوزه عليه 2-0 بمباراة الإياب على استاد «سانتياغو برنابيو» في مدريد.

وسجل الهدفين ماركو اسينسيو (4) والفرنسي كريم بنزيمة (39).

وكان البارسا مني بخسارة 1-3 على ملعبه في «كامب نو» ذهابا، بمباراة كانت الرسمية الاولى للفريق الكاتالوني من دون نجمه البرازيلي نيمار المنتقل الى باريس سان جرمان الفرنسي قبل نحو اسبوعين في اغلى صفقة كروية في العالم بلغت 222 مليون دولار.

وهو اللقب العاشر لريال في الكأس السوبر، والأول منذ 2012، وبات يبتعد بفارق لقبين عن برشلونة حامل الرقم القياسي.

كما انه اللقب السابع له في جميع البطولات منذ تولي المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الإشراف عليه في يناير 2016.

وأكد الملكي بالتالي استعداده للدفاع عن لقبه في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، والذي كان قد أحرز لقبه الاول هذا الموسم بفوزه على مان يونايتد 2-1 في الكأس السوبر الاوروبية.ويمر البلوغرانا بفترة من انعدام الوزن منذ فترة بسبب صفقة انتقال نيمار والضغط الذي يواجهه النادي لتعويضه بلاعب من الوزن الثقيل تردد انه قد يكون مواطنه كوتينيو من ليفربول والفرنسي عثمان ديمبيلي من بوروسيا دورتموند.

وضغط الريال مبكرا فسيطر على المجريات وحصل على عدد من الفرص ترجم إحداها الى هدف مبكر عبر اسينسيو اثر كرة قوية بقدمه اليسرى في الدقيقة الرابعة.

ونجح بنزيمة في اضافة الهدف الثاني من كرة وصلته من الجهة اليسرى من مارسيلو(39).وكانت تحركات بنزيمة مقلقة جدا حيث تولى قيادة هجوم فريقه بغياب قطبي الهجوم الآخرين رونالدو وبيل.

واخترق ميسي من الجهة اليسرى وسدد كرة اصابت العارضة في الدقيقة 53، ثم سدد الارجنتيني كرة من الجهة اليسرى أبعدها نافاس فتهيأت أمام سواريز تابعها برأسه على يسار المرمى (71).

زيزو.. أول من يفعلها

مازال زيدان حتى الآن يقدم مستويات رائعة مع نادي ريال مدريد، خاصة ان المدرب الفرنسي فاز بسبعة ألقاب خلال أقل من 19 شهرا ليصبح بذلك ثالث مدربي الميرينغي تحقيقا للألقاب

كذلك اصبح زيزو أول مدرب يجمع بين 5 ألقاب كمدرب ولاعب وذلك بعد ظفره بلقب السوبر الاسباني على حساب برشلونة. ربما لا يعرف الكثيرون ان زيدان كلاعب حقق مع الريال ستة ألقاب في خمسة أعوام لكنه كمدرب حقق سبعة ألقاب في عام ونصف العام ليؤكد زيدان المدرب انه أفضل من زيزو اللاعب مع الملكي.

أسينسيو.. يعادل إنجاز راوول

دخل نجم ريال مدريد الصاعد ماركو أسينسيو تاريخ الملكي بعد أهدافه الحاسمة والمؤثرة مع الفريق الأبيض، فقد استطاع اللاعب الشاب أن يسجل الهدف الأول لفريقه في الكلاسيكو بإياب السوبر الإسباني.

وبتسجيله في الكلاسيكو ذهابا وإيابا على التوالي يكون أسينسيو أول لاعب إسباني يسجل للريال في مباراتي كلاسيكو على التوالي، منذ أن فعلها راوول غونزاليس في أغسطس ونوفمبر 1997.

بداية «تخرع»

أصبح المدرب إرنيستو فالفيردي هو ثالث مدرب في تاريخ نادي برشلونة يتعرض للهزيمة خلال أول لقاءين له في بداية مسيرته مع النادي الكاتالوني.

وخسر فالفيردي امام ريال مدريد ذهابا وإيابا، وقد سبقه في ذلك كل من خوان خوسيه مدرب البارسا عام 1942، ولويس اراغونيس مدرب البلوغرانا عام 1987

وذكرت الصحف أن فالفيردي هو أول مدرب في تاريخ النادي الكاتالوني يخسر أول لقاءين له أمام ريال مدريد منذ 30 عاما، ليحقق هذا الرقم السلبي للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود.

البلوغرانا «سلبي» بعد 25 مباراة

جدد ريال مدريد فوزه على غريمه التقليدي برشلونة بهدفين نظيفين على ملعب سانتياغو برنابيو في إياب كأس السوبر الاسباني، ليتوج الفريق الملكي بطلا بعد تفوقه في مجموع المباراتين 5-1.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس ان البلوغرانا فشل في هز شباك ريال مدريد في كلاسيكو الأرض للمرة الاولى بعد 25 مباراة بينهما منذ عام 2011.

ولم يحالف الحظ الكتلان بعد إهدارهم العديد من الفرص المحققة للتهديف عن طريق لويس سواريز والمتألق دائما ليونيل ميسي.