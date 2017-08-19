طالب المدير العام لنادي يوفنتوس بطل الدوري الايطالي في المواسم الستة الاخيرة، بيبي ماروتا بخفض فترة سوق الانتقالات الصيفية، متهما وكلاء اللاعبين بتهديد استقرار موكليهم قبل انطلاق الموسم.

ورأى ماروتا أن فترة سوق الانتقالات الصيفية يجب أن تنتهي قبل بداية الموسم الجديد، وصرح في هذا الصدد للمحطة الرسمية للنادي: «انه سوق انتقالات رديء وكل الأندية تفضل اغلاقه قبل 31 أغسطس».

وأضاف: «عندما يبدأ الدوري، يجب مناقشة هذا الموضوع بشكل أكبر، فسوق الانتقالات يعج بالوكلاء الذين يحاولون بيع موكليهم، ما يجعل اللاعبين يعربون عن رغبتهم في الرحيل حينما لا يتم اختيارهم ضمن التشكيلة أو حتى خلال مباراة ودية».

وشدد ماروتا على تعارض التحرر الكبير في سوق الانتقالات مع قيم الرياضة، مشيرا الى ان «اليوفي» لم يبالغ كثيرا في شراء اللاعبين.

وفي الإطار نفسه، قال المدير الرياضي إن يوفنتوس لن يعقد صفقات ضخمة خلال الأسبوعين المتبقين قبل اقفال سوق الانتقالات، مبررا ذلك بالقول: «نعلم أننا نمتلك مجموعة من اللاعبين المحترفين جدا وبالنسبة لنا، سيكون من الصعب تحسين الفريق».

وكان يوفنتوس باع احد أعمدة خط دفاعه ليوناردو بونوتشي الى ميلان مقابل 41.5 مليون يورو.