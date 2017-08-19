تلقى برشلونة نكسة جديدة قبيل انطلاق الدوري الاسباني لكرة القدم بتعرض مهاجمه الاوروغوياني لويس سواريز لإصابة في الركبة ستبعده شهرا، بحسب ما أورد النادي الكاتالوني.



وقال برشلونة في بيان عبر موقعه الالكتروني «سيغيب لويس سواريز نحو أربعة اسابيع»، مضيفا ان «الفحوص التي اجريت اكدت ان الاوروغوياني يعاني من تضخم في المفصل الخلفي لركبته اليمنى تعرض له في الشوط الثاني من مباراة الكلاسيكو الاربعاء في سانتياغو برنابيو».

وأصيب سواريز في مباراة الاياب لكأس السوبر الاسبانية على ملعب غريمه ريال مدريد.



وسيغيب سواريز (30 عاما) عن المباريات الثلاث الاولى لبرشلونة في الدوري، ضد ريال بيتيس وألافيس، واسبانيول، ومن المرجح غيابه أيضا عن المباراة الأولى للفريق في دوري أبطال أوروبا في سبتمبر المقبل.



واعلن برشلونة ايضا ان مشاركة مدافعه الدولي جيرار بيكيه امام بيتيس غدا الأحد غير مؤكدة بسبب اصابة في الفخذ.