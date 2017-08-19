وضع ميلان الإيطالي قدما في دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم بعدما حقق فوزا ساحقا وتغلب على ضيفه سكنديا المقدوني 6-0 في ذهاب الدور التمهيدي المؤهلة إلى دور المجموعات.

وسجل كل من أندريه سيلفا وريكاردو مونتوليفو ثنائية لميلان بينما كان الهدفان الآخران من نصيب فابيو بوريني ولوكا أنتونيللي، ليسهل الفريق مهمته بشكل كبير في لقاء الإياب المقرر في مقدونيا يوم الخميس المقبل.

كذلك حقق إيفرتون الإنجليزي فوزا مقنعا بملعبه وتغلب على ضيفه هايدوك سبليت الكرواتي 2-0، وقد سجل مايكل كين وإدريسا جاي هدفي الفريق الإنجليزي خلال الشوط الأول للمباراة. وتلقى أياكس أمستردام الهولندي صدمة بالهزيمة على أرضه أمام روزنبورغ النرويجي 0-1، بينما حول أتلتيك بيلباو الاسباني تأخره بهدفين أمام مضيفه باناثينايكوس اليوناني إلى الفوز 3-2 وأفلت مارسيليا الفرنسي من الهزيمة أمام مضيفه دومزال السلوفيني وتعادل معه 1-1.

وفي مباريات اخرى جرت في جولة ذهاب الدور التمهيدي، تغلب كراسنودار الروسي على سرفينا زفيزدا الصربي 3/ 2 وأبولون ليماسول القبرصي على متيولاند الدنماركي 3/ 2 وسبورتينغ براغا البرتغالي على مضيفه هافنارفجوردور الايسلندي 2-1.