أكد مدرب وست بروميتش البيون طوني بوليس امس ان ناديه رفض عرضا من مان سيتي لضم قلب الدفاع الدولي الايرلندي جوني ايفانز.

وقال بوليس في مؤتمر صحافي مخصص لمباراة فريقه مع بيرنلي «قدموا عرضا ورفضناه».

وأشارت وسائل الاعلام البريطانية الى ان سيتي عرض 18 مليون جنيه استرليني (نحو 23 مليون دولار) لضم اللاعب البالغ من العمر 29 عاما. وتابع بوليس في تصريح متناقض «لا نرغب ببيع جوني ولا نحتاج الى بيعه»، مضيفا «يجب ان يكون عرضا جيدا جدا». وكان ايفانز احرز مع مان يونايتد لقب الدوري الانجليزي ثلاث مرات، وكأس الرابطة مرتين، قبل ان ينتقل الى وست بروميتش عام 2015، وعين قائدا للأخير في يوليو بعد رحيل دارن فليتشر الى ستوك سيتي.