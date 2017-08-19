أعلنت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) امس ايقاف الروسية آنا بياتيخ لاعبة الوثبة الثلاثية اربع سنوات وتجريدها من برونزية بطولة العالم 2007.
وتبدأ عقوبة ايقاف بياتيخ (36 عاما) فعليا من 15 ديسمبر 2016، تاريخ ايقافها بشكل موقت.
وخسرت بياتيخ ايضا الميدالية البرونزية التي احرزتها في بطولة العالم 2007 في مدينة اوساكا اليابانية، وكذلك جميع الالقاب والكؤوس والمكافآت التي حصلت عليها بين 6 يوليو 2013 و15 ديسمبر 2016. ومن سخرية الرياضة ان بياتيخ حصلت على برونزية 2007 بعد تجريد اليونانية خريسوبيي ديفيتزي منها للسبب عينه، وقد تمنح الميدالية للسلوفينية ماريا سيستاك التي حلت خامسة حينذاك.