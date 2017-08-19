«شعرت أنها كانت تسير خلفنا طوال الوقت» الأمير البريطاني وليام يتذكر إحساسه بوجود أمه الأميرة الراحلة ديانا، وكيف ان السير مع شقيقه هاري خلف نعشها في موكب الجنازة، كان من أصعب الأشياء في حياته. الأمير البريطاني وليام يتذكر إحساسه بوجود أمه الأميرة الراحلة ديانا، وكيف ان السير مع شقيقه هاري خلف نعشها في موكب الجنازة، كان من أصعب الأشياء في حياته.

«لا يمكن أن أنسى دوره في الكيت كات» الممثل المصري شريف منير متحدثا عن الفنان الكبير الراحل محمود عبدالعزيز الذي شاركه في اكثر من عمل سينمائي، الا انه يذكر ان اهم أدواره في السينما عندما كان ابنا للشيخ حسني الكفيف «محمود عبدالعزيز» في الفيلم الذي نال اكثر من جائزة «الكيت كات». الممثل المصري شريف منير متحدثا عن الفنان الكبير الراحل محمود عبدالعزيز الذي شاركه في اكثر من عمل سينمائي، الا انه يذكر ان اهم أدواره في السينما عندما كان ابنا للشيخ حسني الكفيف «محمود عبدالعزيز» في الفيلم الذي نال اكثر من جائزة «الكيت كات».

«إنها سخيفة للغاية فهي تحفل بالكثير من الأشياء التافهة وغير الصحيحة في أغلب الأحوال» المغني زين مالك يؤكد أنه لا يحب وسائل التواصل الاجتماعي بالرغم من افتخاره مرة بأن عدد متابعيه فيها بلغ 23 مليون شخصا في العالم. المغني زين مالك يؤكد أنه لا يحب وسائل التواصل الاجتماعي بالرغم من افتخاره مرة بأن عدد متابعيه فيها بلغ 23 مليون شخصا في العالم.

«ألم يكن بوسعك القيام بأي شيء مفيد آخر بدلا من قضاء الوقت في اللعب مع ابنتك؟ تساؤل للصحافية البريطانية المعروفة كاتي هوبكينز خاطبت فيه لاعب كرة القدم السابق ديفيد بيكام لإنشغاله طويلا ببناء قصر من مكعبات اللعب كان قد اشتراها لابنته هاربر كهدية بمناسبة عيد ميلادها. تساؤل للصحافية البريطانية المعروفة كاتي هوبكينز خاطبت فيه لاعب كرة القدم السابق ديفيد بيكام لإنشغاله طويلا ببناء قصر من مكعبات اللعب كان قد اشتراها لابنته هاربر كهدية بمناسبة عيد ميلادها.

«كلما تقدمنا بالسن تصبح هي أكثر شبابا بينما أبدو أكبر عمرا» الممثل الإسترالي الأميركي كريس همسويرث -34 سنة يكشف، خلال استعداده لجلسة تصوير مع مجلة «إل»، كيف أن بشرة زوجته إليزا باتاكي -41 سنة – خالية من التجاعيد والعيوب بينما يعاني هو من بعض البثور. الممثل الإسترالي الأميركي كريس همسويرث -34 سنة يكشف، خلال استعداده لجلسة تصوير مع مجلة «إل»، كيف أن بشرة زوجته إليزا باتاكي -41 سنة – خالية من التجاعيد والعيوب بينما يعاني هو من بعض البثور.

«هذا شيء لا أحاول في الحقيقة أن أخفيه» النجمة السينمائية نيكول كيدمان خلال استعدادها لمواجهة مرحلة بلوغها الخمسين من العمر، والمفارقة هي أن أقوالها هذه جاءت بعد أحاديث كثيرة راجت حول إجرائها عملية تجميل قبل اقترابها من عقدها الخامس. النجمة السينمائية نيكول كيدمان خلال استعدادها لمواجهة مرحلة بلوغها الخمسين من العمر، والمفارقة هي أن أقوالها هذه جاءت بعد أحاديث كثيرة راجت حول إجرائها عملية تجميل قبل اقترابها من عقدها الخامس.

ماذا قال الأمير هاري عن والدته الراحلة ديانا عند تشييع جنازتها؟.. والفنان زين مالك يتحدث عن رأيه في وسائل التواصل الاجتماعي.. والنجمة نيكول كيدمان تكشف استعداداتها للدخول في مرحلة الخمسين من العمر