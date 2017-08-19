من المقرر ان تشهد المرحلة الأولى من بطولة ألمانيا في كرة القدم التي تنطلق اليوم، عودة مهاجم بوروسيا دورتموند ماريو غوتزه الى المباريات بعد غياب 7 أشهر بسبب مشاكل صحية.



وخاض المهاجم (25 عاما) الذي سجل هدف الفوز لمنتخب بلاده في نهائي كأس العالم 2014 ضد الأرجنتين، مباراته الأخيرة مع ناديه في 29 يناير.



وكان من المقرر ان يخوض أول مباراة رسمية له السبت الماضي في مباراة الكأس السوبر الألمانية ضد بايرن ميونيخ، إلا انه غاب عنها بسبب أوجاع في الظهر.

وسيغيب عن دورتموند لاعبه الفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي الموقوف من قبل النادي لامتناعه عن المشاركة في التدريب.



كما سيفتقد دورتموند لاعبين أساسيين منهم أندريه شورله الغائب أربعة أسابيع بسبب الإصابة، وماركو رويس، والبرتغالي رافايل غيريرو.