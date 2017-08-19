تصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو لائحة المرشحين لجائزة أفضل لاعب التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بحسب ما أعلنت الهيئة الدولية أول من امس.

ويبدو النجم البرتغالي البالغ من العمر 32 عاما، في موقع الأفضلية لإحراز الجائزة للسنة الثانية تواليا، لاسيما بعدما قاد ناديه ريال مدريد الإسباني للقبي دوري أبطال أوروبا والدوري المحلي الموسم الماضي.

وحظي النادي الملكي بحصة الأسد من ضمن المرشحين الـ 24، إذ ضمت اللائحة لاعبيه داني كارفاخال، والبرازيلي مارسيلو، والقائد سيرخيو راموس، والألماني طوني كروس، والكرواتي لوكا مودريتش، والحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.

أما برشلونة فاكتفى بالأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغواياني لويس سواريز، إضافة الى البرازيلي نيمار المنتقل حديثا الى باريس سان جرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو، وأندريس انييستا.

أما نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي ووصيف دوري أبطال أوروبا، فتمثل بحارسه وقائده المخضرم جانلويجي بوفون، والأرجنتيني باولو ديبالا، وليوناردو بونوتشي المنتقل الى الميلان.

أما من بايرن ميونيخ الألماني، فضمت اللائحة الحارس مانويل نوير، والهداف الپولندي روبرت ليفاندوفسكي، والتشيلي أرتورو فيدال.

وكان تشلسي حامل لقب الدوري المحلي، أكثر الأندية الانجليزية تمثيلا، مع البلجيكي ايدين هازارد والفرنسي نغولو كانتي.

وضمت اللائحة الغابوني بيار-ايمريك أوباميانغ (بوروسيا دورتموند)، الفرنسي أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد)، هاري كين (توتنهام)، أليكسيس سانشيز (أرسنال)، والسويدي زلاتان ابراهيموفيتش (مان يونايتد).

وسيتم تسليم الجائزة السنوية في لندن يوم 23 أكتوبر المقبل.

زيدان الأبرز في «المدربين»

كما أعلن «فيفا» قائمة من 12 مرشحا لجائزة افضل مدرب لهذه السنة، أبرزهم مدرب نادي ريال مدريد الإسباني الفرنسي زين الدين زيدان.

وقاد زيدان فريقه هذه السنة الى استعادة لقب الدوري المحلي للمرة الأولى منذ 2012، والاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا، ليكون أول فريق يحقق هذا الإنجاز منذ اعتماد التسمية الجديدة للبطولة. وفجر الخميس، أحرز ريال الكأس السوبر الإسبانية على حساب برشلونة الإسباني، ليرفع زيدان ألقابه مع النادي الملكي الى سبعة، منذ توليه مهامه خلفا للإسباني رافايل بينيتيز في يناير 2016.

ومن المرشحين للجائزة ايضا الإيطالي انطونيو كونتي الذي قاد تشلسي الى لقب الدوري الانجليزي الموسم الماضي، والبرتغالي جوزيه مورينيو الفائز مع مان يونايتد بلقب الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، وماسيميليانو أليغري الذي قاد يوفنتوس الى لقبه السادس على التوالي في الدوري الايطالي.

كما تضم القائمة الإيطالي كارلو انشيلوتي (بايرن ميونيخ)، الإسباني لويس انريكي (ترك منصبه في تدريب برشلونة نهاية الموسم الماضي)، الإسباني جوسيب غوارديولا (مان سيتي)، البرتغالي ليوناردو جارديم (موناكو)، الالماني يواكيم لوف (منتخب ألمانيا)، الأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو (توتنهام)، الأرجنتيني دييغو سيميوني (أتلتيكو مدريد)، البرازيلي تيتي (منتخب البرازيل).