يقص بوروسيا دورتموند شريط مواجهاته في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) على ملعب فولفسبورغ اليوم.

ويستضيف فولفسبورغ، الذي ضمن بقاءه في بوندسليغا الموسم الماضي من خلال لعب دور فاصل، نظيره بوروسيا دورتموند في مباراة مهمة جدا للأخير معنويا في طريقه لحصد لقب الدوري.

ويستهل لايبزغ حملته الجديدة بمواجهة مضيفه شالكه، وقدم لايبزغ موسما رائعا في بوندسليغا واستطاع انهاء المسابقة في المركز الثاني.

ويدخل شالكة الموسم بمدير فني جديد وهو دومينيكو تيديسكو ولم يبق الفريق على مدرب لأكثر من موسم منذ أن تولى جينز كيلر تدريب الفريق خلال الفترة من 2012 حتى 2014.

ويحل فريقا شتوتغارت وهانوفر الصاعدان مؤخرا لـ «بوندسليغا» ضيفين على هيرتا برلين وماينز على الترتيب.

ويستضيف هوفنهايم نظيره فيردر بريمن قبل مواجهة ليفربول في مباراة العودة بالدور المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بينما يستضيف هامبورغ نظيره أوغسبورغ فيما يمكن أن يكون ثلاث نقاط مهمة في معركة تفادي الهبوط.

وخسر الفريقان في الكأس الأسبوع الماضي ومرشحان للكفاح مرة أخرى من أجل البقاء في الدوري.

إسبانيا

يرفع أتلتيكو مدريد شعار الخطأ ممنوع في أولى مبارياته في الدوري الاسباني عندما يحل ضيفا على جيرونا الوافد الجديد لدوري الأضواء.

وكان أبناء المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني قد احتلوا المركز الثالث الموسم الماضي. كما يلعب اليوم سيلتا فيغو وريال سوسييداد، إشبيلية وإسبانيول.

فرنسا

يسعى ليون الى تأكيد بدايته القوية والحفاظ على صدارته من خلال حسم المباراة ضد ضيفه بوردو في المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي.

ويريد ليون فرض نفسه منافسا جديا منذ البداية، ويبدو أنه نجح في تعويض نجمه الكسندر لاكازيت المنتقل الى ارسنال عبر الوافد الجديد الدومينيكي ماريانو دياز، القادم من ريال مدريد، إذ سجل ثلاثة اهداف في مباراتيه الأوليين.

وفي المباريات الأخرى، يلتقي نيس الجريح الذي خسر مباراتيه الأوليين ثم انهى الفصل الأول من مواجهته مع نابولي في الدور الفاصل من دوري ابطال اوروبا بالخسارة 0-2 خارج ملعبه، مع غانغان.

ويلعب ايضا مونبلييه مع ستراسبورغ، ورين مع ديغون، وتروا مع نانت.