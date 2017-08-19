سيحاول الالماني يورغن كلوب التعويض على حساب ضيفه كريستال بالاس، فيما يحل مان يونايتد ضيفا ثقيلا على سوانزي، بينما يسعى ارسنال لمواصلة انطلاقته من بوابة كريستال بالاس اليوم في افتتاح المرحلة الثانية من الدوري الانجليزي لكرة القدم.

وفرط ليفربول بفوز كان في متناوله في المرحلة بتعادل قاتل أمام مضيفه واتفورد 3-3. من جانبه، حقق ارسنال فوزا بشق النفس على بطل 2016 ليستر سيتي في الدقائق الاخيرة ايضا 4-3، بينما سحق مان يونايتد وست هام 4-0 في أولى مبارياته.

كلوب سعيد بروبرتسون

وأكد كلوب انه سيزج بالمدافع الايسر اندرو روبرتسون المنتقل من هال سيتي الذي هبط الى الدرجة الاولى، في اول تجربة بعد ان غاب عن اللقاء الافتتاحي، معربا عن سعادته بضمه الى صفوف فريق «الحمر».

ويعول كلوب على عودة المهاجم الدولي دانيال ستاريدج بعد شفائه من اصابة لحقت به خلال استعدادات الفريق للموسم الجديد، لكنه سيخوض المباراة في غياب لاعب الوسط البرازيلي فيليبي كوتينيو المطلوب من برشلونة الاسباني والذي لايزال يعاني من اصابة في الظهر.

فينغر مقتنع

ويبدو المدرب الفرنسي لارسنال ارسين فينغر الذي لم يكن راضيا عن اداء فريق «المدفعجية» في المباراة الاولى، مقتنعا بتحقيق الفوز على مضيفه ستوك سيتي بقيادة المدرب مارك هيوز قائلا «حققنا فوزا مقنعا هناك وهو سيكون بمنزلة منارة لنا».

وسيفتقد فينغر لخدمات المهاجم التشيلي اليكسيس سانشيز المطلوب من باريس سان جرمان الفرنسي لكن مصيره لايزال مجهولا، لعدم تعافيه من اصابة في عضلات البطن.

ويرفض فينغر التخلي عن سانشيز الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم على غرار الالماني مسعود اوزيل واليكس اوكسلايد تشامبرلين.

ويركز فينغر في الوقت الحاضر على المباراة ضد ستوك الذي خسر اللقاء الاول امام ايفرتون 0-1، وتحقيق الفوز الثاني على التوالي.

مارسيال يحذر يونايتد

حذر المهاجم الفرنسي انطوني مارسيال فريقه مان يونايتد، الذي يفتتح المرحلة في ضيافة سوانسي سيتي، من مغبة الافراط بفرحة الانتصار الاول والكبير على وست هام برباعية بيضاء.

وكان يونايتد بقيادة المدرب البرتغالي المثير للجدل جوزيه صاحب اكبر عدد من التعادلات (15 تعادلا واحد منها مع سوانسي على ملعبه اولد ترافورد في ابريل) وانهى الموسم الماضي في المركز السادس.

لكن مورينيو يراهن على اللقب هذا الموسم بعد انفاق النادي كثيرا من المال وضم عدد من اللاعبين المميزين وفي المقدمة الصفقة القياسية المحلية من اجل ضم البلجيكي روميلو لوكاكو من ايفرتون والتي وصلت الى 75 مليون جنيه استرليني (96 مليون دولار)، فضلا عن شراء لاعب الوسط الصربي نيمانيا ماتيتش من تشلسي لقاء 40 مليون جنيه.

وقال مارسيال «كفريق، لم نبحث بشكل خاص في الاهداف لهذا الموسم، لكن الهدف الرئيسي هو تحقيق المزيد من الالقاب».

واضاف «هذا ما سعينا اليه العام الماضي وما سنحاول تحقيقه هذا العام».

ويلعب اليوم ايضا ساوثمبتون مع وست هام يونايتد، وليستر سيتي مع برايتون، وبيرنلي مع وست بروميتش البيون، وبورنموث مع واتفورد.