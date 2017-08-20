أنهى موناكو اتفاقه لبيع نجمه الشاب كيليان مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بملغ خيالي يصل إلى 200 مليون يورو.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أن موناكو لم يستطع مقاومة أموال باريس سان جرمان الذي عرض 180 مليون يورو إضافة إلى 20 مليونا كمتغيرات، من أجل ضم مبابي.

وأوضحت أن اللاعب سيحصل على 18 مليون يورو صافية من الضرائب سنويا، بعقد يمتد لـ 5 سنوات، ليصبح ثاني أغلى لاعب في العالم بعد البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وذكرت الصحيفة أن ريال مدريد كان سيمنح اللاعب 7 ملايين يورو سنويا فقط، كما أن مبابي خرج من حسابات ليوناردو جارديم مدرب موناكو ولم يشارك في مباراة أمس أمام ميتز.