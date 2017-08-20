اقترب نادي أرسنال من إتمام صفقة جديدة، حيث أشارت تقارير صحافية إلى أن الغانرز سيوقع مع لاعب من الدوري الإيطالي الأسبوع المقبل.

وذكرت صحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية ان مفاوضات أرسنال مع موناكو بشأن التعاقد مع توماس ليمار باءت بالفشل، ما دفع الغانرز إلى التوجه للكالتشيو ومحاولة التعاقد مع الكرواتي بروزوفيتش لاعب إنتر ميلان.

وأوضحت الصحيفة ان الصفقة قد تحسم خلال الأسبوع المقبل ليصبح اللاعب الثالث الذي ينضم لقلعة «إمارات» بعد التعاقد مع الفرنسي ألكساندر لاكازيت من ليون بمبلغ 53 مليون إسترليني، وضم سياد كولاسيناك بالمجان من شالكه الألماني.

وأشارت الصحيفة إلى ان الإنتر لا يرفض التخلي عن بروزوفيتش خلال الصيف الجاري، بعد خروجه من حسابات لوتشيانو سباليتي مدرب الفريق.