خرج الاسباني رافايل نادال الذي ضمن صدارة التصنيف العالمي لمحترفي كرة التنس من ربع نهائي دورة سينسيناتي الاميركية، سابع دورات الماسترز للألف نقطة، بينما واصلت المصنفة أولى عالميا التشيكية كارولينا بليسكوفا مسيرتها ودفاعها عن صدارة التصنيف ببلوغها الدور نصف النهائي.

وفي مباراته الأولى أقصى نادال من الدور الثالث مواطنه ألبرت راموس فينولاس 7-6 (7-1) و6-2، الا انه سقط أمام الاسترالي نيك كيريوس 2-6 و5-7، علما بأن الأخير خاض أيضا مباراتين في يوم واحد، وفاز في الدور الثالث على الكرواتي ايفو كارلوفيتش المعروف بإرسالاته الساحقة، 4-6 و7-6 (8-6) و6-3.

بدورها، فازت بليسكوفا (25 عاما) في الدور الثالث على الايطالية كاميلا جيورجي 6-3 و4-6 و6-0، وتخطت بعدها في ربع النهائي بسهولة 6-2 و6-4، المصنفة سادسة الدنماركية كارولين فوزنياكي، الأولى عالميا سابقا.

وتنتظر بليسكوفا مهمة صعبة في نصف النهائي، اذ ستلاقي الاسبانية غاربيني موغوروزا الرابعة وبطلة ويمبلدون الفائزة على الروسية المصنفة ثامنة سفتلانا كوزنتسوفا 6-2 و5-7 و7-5.