قص يوڤنتوس شريط انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوز كبير على ضيفه كالياري 3-0 أمس على ملعبه بتسميته الجديدة «اليانز ستاديوم».

ولم يجد يوڤنتوس، الساعي الى لقبه السابع على التوالي، صعوبة في الحصول على النقاط الثلاث في مستهل الموسم الجديد الذي بدأه بخسارة الكأس السوبر لمصلحة لاتسيو.

ويدين فريق المدرب ماسيميليانو اليغري بالفوز الى الكرواتي ماريو ماندزوكيتش (12) والأرجنتينيين باولو ديبالا (1+45) وغونزالو هيغواين (66) الذين سجلوا الأهداف الثلاثة لوصيف بطل دوري ابطال أوروبا. وأهدر كالياري ركلة جزاء في الشوط الأول احتسبت بعد اللجوء الى تقنية الإعادة بالڤيديو للمرة الأولى في الدوري الإيطالي.

وشهدت المباراة مشاركة الوافدين الجديدين في يوڤنتوس الفرنسي بلاز ماتويدي والبرازيلي دوغلاس كوستا اللذين دخلا في ربع الساعة الأخير. ووقف لاعبو الفريقين والجمهور دقيقة صمت قبل انطلاق المباراة تكريما لضحايا الاعتداءين اللذين شهدتهما برشلونة وكامبريلس في اسبانيا وأسفرا عن مقتل 14 شخصا وإصابة أكثر من 100.

فرنسا

تابع موناكو حامل اللقب بدايته المثالية بفوزه الثالث منذ مطلع الموسم الحالي وكان على مضيفه متز بهدف وحيد في افتتاح المرحلة الثالثة من بطولة فرنسا لكرة القدم.

ورفع فريق الامارة رصيده الى 9 نقاط.

ولم يكن مهاجم موناكو كيليان مبابي ضمن تشكيلة فريقه ضد متز ما يعزز من امكانية رحيله عن النادي وسط اهتمام من باريس سان جرمان وريال مدريد.

وانتظر موناكو حتى الدقيقة 77 ليسجل له هدافه الكولومبي راداميل فالكاو العائد بقوة هذا الموسم هدف المباراة الوحيد اثر تمريرة من الجناح رشيد غزال رافعا رصيده الى خمسة اهداف في صدارة ترتيب الهدافين.

ولم يتأثر موناكو، اقله حتى الآن، بالتخلي عن ابرز نجومه الذين ساهموا في احراز اللقب الموسم الماضي وعلى رأسهم البرتغالي برناردو سيلفا، والظهير الايسر يناجمين ميندي (كلاهما انتقل الى مان سيتي) وتيموييه باكايوكو المنتقل الى تشلسي.

يذكر ان موناكو الحق خسارة ساحقة بمتز الموسم الماضي على الملعب ذاته بسباعية نظيفة وهي اعلى نتيجة له خارج ملعبه في تاريخ الدوري الفرنسي، وتفوق عليه 5-0 على ملعب لويس الثاني في الامارة.

وخطف بوردو التعادل من مضيفه 3-3 في الوقت الضائع.

ورفع ليون بالتالي رصيده الى 7 نقاط، بفارق نقطتين خلف موناكو.

وفي سياق متصل، سيكون ملعب «بارك دي برينس» على موعد مع «أميره» الجديد البرازيلي نيمار الذي يخوض مباراته الأولى أمام جماهير فريقه الجديد باريس سان جرمان اليوم ضد تولوز في المرحلة الثالثة من المسابقة.

وكانت بداية النجم البرازيلي الذي كلف النادي الباريسي 222 يورو لفك ارتباطه ببرشلونة واعدة، إذ قاد فريق المدرب اوناي ايمري الى فوزه الثاني بتسجيله هدفا وتمريرة كرة حاسمة في المرحلة السابقة على ملعب غانغان (3-0). ومن المتوقع أن تمتلئ مدرجات ملعب «حديقة الأمراء» لمتابعة النجم البرازيلي في مباراته الأولى مع نادي العاصمة الفرنسية الساعي لاستعادة اللقب المحلي من موناكو.

ويأمل سان جرمان في رد اعتباره من تولوز الذي اجبر النادي الباريسي على الاكتفاء بنقطة من مواجهتيه الأخيرتين معه في الدوري بعد فوزه عليه ذهابا 2-0 ثم تعادل معه ايابا في باريس.