خطف اللاعبون الجدد في صفوف بايرن ميونيخ الاضواء خلال فوز فريقهم على باير ليفركوزن 3-1 على ملعب اليانز ارينا في مستهل حملة دفاع الفريق البافاري عن اللقب في الدوري الالماني.

وافتتح المدافع العملاق سولي المنتقل الى الفريق البافاري مطلع الموسم الحالي التسجيل بكرة رأسية في أول مشاركة له في الدوري مع فريقه الجديد، اثر تلقيه الكرة من لاعب آخر كان يخوض باكورة مبارياته مع بايرن هو سيباستيان رودي من ركلة حرة مباشرة (9).

وسرعان ما أضاف الوافد الجديد الآخر الفرنسي توليسو الهدف الثاني بكرة رأسية من مسافة قصيرة (19).

وكاد توليسو يضيف الهدف الثالث لكن الحارس لينو تصدى لمحاولته قبل ان ترتطم الكرة بالقائم وتخرج (28).

وفي مطلع الشوط الثاني حسم الپولندي ليفاندوفسكي النتيجة تماما بتسجيله الهدف الثالث من ركلة جزاء احتسبت بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو (53).

ورد ليفركوزن عبر هدف رائع سجله السويسري الجنسية الالباني الاصل ادمير محمدي بتسديدة قوية (65).

واستمر غياب حارس مرمى بايرن ميونيخ مانويل نوير لعدم تعافيه تماما من عملية جراحية في كاحله خضع لها أواخر الموسم الماضي، وصانع الألعاب الكولومبي خاميس رودريغيز المعار من ريال مدريد لموسمين، في حين عاد الجناح الهولندي اريين روبن وشارك في أواخر الشوط الثاني.