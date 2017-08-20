رفض نادي تورينو الإيطالي العرض المقدم من تشلسي للتعاقد مع مهاجم الفريق أندريا بيلوتي والمقدر بـ 63 مليون إسترليني.

وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أن البلوز يرغب في التعاقد مع مهاجم آخر بعد ضم ألفارو موراتا، من ريال مدريد، وبعد خروج دييجو كوستا من حسابات الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني للبلوز بالإضافة إلى عدم ثقة المدرب في البلجيكي ميتشي بيتشواي.

وأوضحت الصحيفة أن تورينو رفض بكل الطرق التخلي عن اللاعب، ويطلب الحصول على مبلغ 88 مليون إسترليني للسماح له بالرحيل وهي قيمة الشرط الجزائي الخاصة به.

وسجل بيلوتي 26 هدفا في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، ليصبح ثالث هدافي الكالتشيو.

وانضم اللاعـب لصفوف تورينو في 2015 بمبلــغ 6 ملايين إسترليني فقط.