اعلن نادي ليفربول انه رفض عرضا ثالثا من برشلونة للتخلي عن خدمات صانع العابه البرازيلي كوتينيو.

وكانت تقارير صحافية اشارت الى ان عرض برشلونة الجديد بلغ 114 مليون استرليني اي بارتفاع ملحوظ عن العرض الثاني الذي بلغ 90 مليون جنيه.

وكان الريدز اعلن رسميا ان كوتينيو ليس للبيع باي ثمن واعتبر ان الارقام التي يعرضها برشلونة لا تأثير لها.

ويسعى البارسا الى ضم كوتينيو ومهاجم بوروسيا دورتموند عثمان ديمبيلي لسد الثغرة التي تركها انتقال النجم البرازيلي نيمار الى باريس سان جرمان مقابل مبلغ 222 مليون يورو.

وكان كوتينيو انتقل الى الليفر قادما من انترميلان مقابل 8.5 ملايين استرليني في يناير عام 2013.