أصبح المدافع الدولي الكولومبي دافينسون سانشيز أغلى لاعب ينتقل الى توتنهام في تاريخه، بعد أن دفع الفريق اللندني الشمالي مبلغا قياسيا قدره 42 مليون استرليني الى أياكس أمستردام الهولندي للحصول على خدمات النجم الواعد.

ووقع المدافع الكولومبي على عقد يمتد لست سنوات مع السبيرز.

وستخفف هذه الصفقة من القلق الذي انتاب جماهير توتنهام بسبب عدم نشاط النادي اللندني في سوق الانتقالات الصيفية، على عكس منافسيه على لقب الدوري.

وكان سانشير قد انتقل الى أياكس قادما من فريق أتلتيكو ناسيونال الكولومبي في يونيو 2016 مقابل 3.8 ملايين استرليني ولعب مع أياكس 47 مباراة سجل خلالها سبعة أهداف.