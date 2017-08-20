فوز صعب «لرجال كلوب»

حقق مان يونايتد فوزه الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بتغلبه على مضيفه سوانزي سيتي 4-0 على ملعب «ليبيرتي» في افتتاح الجولة الثانية.

وبعد تغلبه 4-0 على ضيفه وست هام يونايتد في المرحلة الأولى الأسبوع الماضي، واصل يونايتد بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، تقديم أداء جيد في بداية الموسم، لاسيما بفضل مهاجمه الجديد البلجيكي روميليو لوكاكو الذي سجل ثالث أهدافه للشياطين الحمر في الدوري ضمن موسمه الأول معه.

وهي المرة الأولى الذي يسجل يونايتد أربعة أهداف في مباراتيه الأوليين منذ موسم 1907-1908 من دوري الدرجة الأولى سابقا (تغلب على استون ڤيلا 4-1 وليڤربول 4-0 وأنهى الموسم بطلا).

وتساوى مع يونايتد في الصدارة لكن بفارق الأهداف، وست بروميتش ألبيون الذي حقق فوزه الثاني تواليا، على حساب بيرنلي 1-0.

وعلى ملعب سوانسي سيتي، منح المدافع العاجي إيريك بايي يونايتد التقدم في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، قبل ان ينهار سوانسي في ختام الشوط الثاني، ما فتح الباب أمام لاعبي مانشستر لوكاكو والفرنسي بول بوغبا ومواطنه أنطوني مارسيال، لتسجيل ثلاثة أهداف في أربع دقائق.

ستوك يهزم أرسنال

من جانبه، وبعد بداية قوية في المرحلة الأولى تعرض أرسنال ومدربه أرسين ڤينغر لهزيمة مفاجئة على ملعب مضيفه ستوك سيتي 1-0.

وكان أرسنال قد حقق فوزا صعبا في أولى مبارياته 4-3 على ليستر سيتي، الا ان هذا لم يشفع له أمام ستوك سيتي.

سجل هدف المباراة الوحيد خيسي رودريغيز (47)، مهديا فريقه الفوز الأول بعد خسارته أولى مبارياته أمام ايڤرتون 1-0.

هدف مانيه كافٍ لليڤربول

الى ذلك، اكتفى ليڤربول بهدف من السنغالي ساديو مانيه في الدقيقة 73، ليفوز على ضيفه كريستال بالاس 1-0.

وهو الفوز الأول لفريق المدرب الألماني يورغن كلوب في الدوري هذا الموسم، بعد تعادل 3-3 مع واتفورد في المرحلة الأولى.

وعوض ليستر سيتي بطل موسم 2015-2016 خسارته الافتتاحية أمام أرسنال 3-4، بفوزه على ضيفه برايتون الصاعد من الدرجة الأولى 2-0.

وتفوق ساوثمبتون بهدف قاتل على ضيفه وست هام يونايتد بنتيجة 3-2.

وفاز وست بروميتش ألبيون على مضيفه بيرنلي 1-0.

وفاز واتفورد على مضيفه بورنموث 2-0.

توتنهام ـ تشلسي.. اليوم

بدوره، يبدأ توتنهام مشواره باللعب على ستاد ويمبلي هذا الموسم اليوم عندما يستضيف تشلسي محاولا إنهاء أي حديث مبكر عن معاناته على هذا الملعب، ومن أجل استغلال تراجع حامل اللقب.

ولم يخسر السبيرز الذي احتل المركز الثاني خلف فريق أنطونيو كونتي أي مباراة على ملعب وايت هارت لين خلال الموسم الماضي، لكن في المقابل فاز توتنهام مرة واحدة في 5 مباريات بويمبلي الذي استضاف مشواره في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وخسر عليه 4-2 أمام البلوز في قبل نهائي كأس الاتحاد.

ويبني الديك اللندني استادا جديدا بالقرب من مقر ملعبه القديم هارت لين وسيخوض مبارياته على أرضه هذا الموسم في ويمبلي الذي فاز فيه مرتين في 10 مباريات منذ 2007. ورغم أن الاسد اللندني بدا أنه سيمثل عقبة لتوتنهام عند إعلان جدول المباريات، فإن الفريق حامل اللقب لا يبدو أنه يمر بأفضل لحظاته، حيث خسر فريق كونتي في الجولة الافتتاحية 3-2 على أرضه أمام بيرنلي، وسيفتقد القائد والمدافع غاري كاهيل ولاعب الوسط سيسك فابريغاس بعد طردهما في هذه المباراة.

وفي ظل استمرار إصابة إيدين هازارد والمهاجم بيدرو، فإن البلوز سينتظر من المهاجم الجديد ألفارو موراتا أن يكون على مستوى التوقعات، بعدما تألق كبديل في المباراة الأولى السبت الماضي. وجذب تشلسي اهتمام وسائل الإعلام هذا الأسبوع، وذكرت تقارير وجود خلافات بين كونتي وإدارة النادي حول انتقالات اللاعبين الجدد.

ويملك تشلسي سجــلا رائعــا أمام توتنهام فــي المباريات الأخيــــرة، إذ خسر مرتين فقط في آخر 17 مباراة في كل المسابقات، وإن كان تعثر في اللقاء الأخير بينهما في وايت هارت لين.