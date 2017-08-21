تثار الشكوك حول مستقبل أندريس إنييستا نجم وسط برشلونة الإسباني مع اقترابه عقده من الانتهاء.

وينتهي عقد إنييستا مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي، ولكن في الوقت الذي أسرع النادي الكاتالوني لحسم مستقبل هدافه الأرجنتيني ليونيل ميسي هذا الصيف فإنه تجاهل التفاوض مع «مايسترو خط الوسط» بشأن مصيره.

وقال إنييستا في تصريحات لصحيفة «ال بايس» الإسبانية «في الحقيقة لم أجدد عقدي بعد، لقد واجهت العديد من المشاعر غير المفهومة، لكن اعتقد أنها طبيعية».

وأضاف «انه سيناريو لم أكن أبدا لأتخيله قبل ثلاثة أعوام، دعنا نقل انني أفكر في المستقبل بشكل لم أفعله من قبل».

وأكد إنييستا أنه يكن قدرا كبيرا من الاحترام للمدرب السابق لويس إنريكي رغم اختلافه معه في بعض الأوقات.

وختم بالقول «في هذا النادي لا يمكن أبدا أن تفقد احترامك للأشخاص الذين أفنوا حياتهم من أجل قميص النادي».