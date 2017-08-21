حقق أرسنال رقما مميزا في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 14 عاما، رغم الخسارة في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وكان أرسنال قد تلقى الهزيمة الأولى له في موسم 2017-2018 من البريميرليغ من ستوك سيتي 1-0.

ورغم ذلك خرج أرسنال بنسبة استحواذ على الكرة أمام ستوك سيتي وصلت إلى 77.3%، وهي أعلى نسبة استحواذ يحققها المدفعجية في مباراة بالدوري الإنجليزي منذ موسم 2003-2004.

من جهته، انتقد الفرنسي مدرب أرسنال أرسين فينغر فريقه بعد الخسارة قائلا: «إنها هزيمة من الصعب تقبلها، خلقنا العديد من الفرص، وكان من المفترض الفوز بتلك المباراة بسهولة، إنه أمر محبط ومخيب للآمال».

وأضاف «لقد كنا غير محظوظين، كما أن حكم المباراة قام بإلغاء هدفا صحيحا لنا بداع التسلل، هدف لاكازيت صحيح بنسبة 100%، ليس تسللا على الإطلاق».

فينجر أكمل «هدف خيسي جاء من خطأ للدفاع، لقد ارتكبنا خطأ ساذجا في هذا الهدف».