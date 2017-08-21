يستعد نادي برشلونة الاسباني لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد الإيفواري جين سيري لاعب وسط نيس الفرنسي.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد سيري مع نيس 40 مليون يورو.

ووفقا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الاسبانية فإن برشلونة ينظر إلى سيري باعتباره الخليفة الأمثل لماركو فيراتي نجم باريس سان جرمان والذي فشل النادي الكاتالوني في ضمه.

ويبدو أن استقدام سيري لن يأتي على حساب مساعي برشلونة للتعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو نجم ليفربول الإنجليزي، وفقا لما ذكرته الصحيفة الاسبانية.

وقدم سيري مسيرة متميزة مع نيس ليقود الفريق لإنهاء الموسم الماضي من الدوري الفرنسي في المركز الثالث، مما دفع البعض بتلقيبه بـ «تشافي الافريقي» في إشارة إلى تشافي هرنانديز النجم السابق لبرشلونة.