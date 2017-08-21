عوض تشلسي حامل اللقب تعثره في المرحلة الأولى من البطولة بفوز على وصيفه ومضيفه توتنهام هوتسبر 2-1 بفضل ثنائية لمدافعه الاسباني ماركوس ألونسو في الجولة الثانية من البريمييرليغ.



وكان البلوز خسر مباراته الافتتاحية الأسبوع الماضي على ملعبه «ستامفورد بريدج» أمام بيرنلي 2-3، في مباراة شهدت طرد اثنين من لاعبيه.



الا ان النادي الأزرق عوض بأفضل طريقة ممكنة، بتغلبه على غريمه الديك اللندني في المباراة التي أقيمت على ملعب «ويمبلي» الشهير والذي يعتمده توتنهام كملعب مؤقت له في انتظار انتهاء الأعمال في ملعبه الجديد.



وتقدم تشلسي من ركلة حرة مباشرة انبرى لها ألونسو في الدقيقة 24. الا ان توتنهام الذي كان الطرف الأفضل في مراحل عدة من المباراة، انتظر حتى الدقيقة 82 ليعادل النتيجة بواسطة البديل البلجيكي ميتشي باتشواي الذي سجل خطأ في مرمى فريقه تشلسي.



ولم يتمكن المضيف من الخروج بنقطة على الأقل، اذ كانت الكلمة الأخيرة للاعبي المدرب الايطالي أنطونيو كونتي، مع تسجيل ألونسو الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين.



بدوره، واصل فريق هيديرسفيلد تاون انطلاقته المميزة في المسابقة بتغلبه على ضيفه نيوكاسل 1-0 في الجولة الثانية.



ويدين هيديرسفيلد تاون بالفضل في هذا الفوز للاعبه آرون موي، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50، ورفع هيديرسفيلد رصيده إلى ست نقاط، فيما ظل المكبايس بلا نقاط في المركز السادس عشر.



وتختتم المرحلة الثانية من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بمواجهة قوية تجمع مان سيتي بضيفه ايڤرتون اليوم.



وكان مان سيتي قد حقق فوزا مريحا في المرحلة الأولى على برايتون 2-0، وكذلك الأمر بالنسبة لإيڤرتون الذي تجاوز ستوك سيتي 1-0.



على ملعب «الاتحاد» معقل قطب مدينة مانشستر، ستكون المواجهة بين فريقين دعما صفوفهما بقوة في الميركاتو الصيفي، وهو لقاء مفتوح الاحتمالات. وقال مدرب مان سيتي بيب غوارديولا: إن إيڤرتون من أفضل أندية الدوري الإنجليزي، حيث يملك لاعبين ممتازين.



وشدد المدرب الإسباني على أن فريقه سيواجه على الأرجح اختبارا صعبا عندما يلتقي الفريقان اليوم.



ومع تعزيز إيڤرتون لصفوفه بالتعاقد مع 9 لاعبين جدد، يدرك غوارديولا جيدا، خطورة فريق المدرب رونالد كومان. وقال غوارديولا: «إيڤرتون فريق كبير، وتعاقد مع لاعبين ممتازين. إنه واحد من أفضل الفرق في الدوري. أتوقع أن يلعبوا بنفس طريقة العام الماضي الهجومية. يملكون دفاعا صلبا».



من جانبه، أقر جيلفي سيجوردسون أغلى لاعب في تاريخ إيڤرتون، أنه ربما لا يكون جاهزا لخوض مباراة كاملة، لكنه عبر عن أمله في المشاركة في جزء من مباراة اليوم. وأكمل لاعب وسط منتخب أيسلندا، صفقة الانتقال لإيڤرتون يوم الأربعاء، والتي قدرت وسائل إعلام بريطانية قيمتها بنحو 45 مليون جنيه إسترليني (58 مليون دولار).