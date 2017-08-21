رأى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أن فريقه مان يونايتد استعاد ثقة كانت مفقودة في الموسم الماضي، وذلك بعد بدايته القوية في بطولة انجلترا لكرة القدم، وتحقيقه فوزين متتاليين بنتيجة 4-0.

وحقق يونايتد في المرحلة الافتتاحية من موسم 2017-2018 الأسبوع الماضي فوزا على ضيفه وست هام يونايتد، وأضاف اليه فوزا ثانيا في المرحلة الثانية على مضيفه سوانزي سيتي.

واعتبر مورينيو ان ذهنية الفريق تختلف هذا الموسم عن الموسم السابق الذي كان الأول له على رأس الجهاز الفني.

وقال ان «الكلمة التي تصف فريقي بأفضل طريقة هي «واثق» (...) الفريق يبدأ المباراة واثقا، ويبدأ الشوط الثاني واثقا أيضا».

وأضاف «الأمر الذي أريد مشاهدته، لكنني في الوقت نفسه لا أرغب في رؤيته، هو ان يخسر الفريق لأتبين كيف سيكون رد فعله (...) حاليا الأمور كلها على ما يرام، لكن في بعض الأحيان سيكون الطريق مليئا بالعقبات، وعلينا أن نكون جاهزين».

وأضاف «في الموسم الماضي حققنا العلامة الكاملة في أول مباراتين، لكننا أنهينا البطولة في المركز السادس (...) هذا ليس درسا، هذا واقع كرة القدم. مباراتان لا تعنيان النهاية بالنسبة إلى الخاسرين، ولا تعنيان الجنة بالنسبة الى الفائزين».

وتابع «أنا سعيد بالطبع، وطبيعة الأداء تمنحني ثقة إضافية»، لاسيما من خلال مواصلة لاعبيه الضغط في الشوط الثاني أمام سوانزي، والذي شهد تسجيل ثلاثة أهداف في الدقائق العشر الأخيرة.

وقال «في المباراتين تقدمنا 1-0 في الشوط الأول، ولم نبدأ الشوط الثاني برغبة الحفاظ على شباكنا نظيفة وضمان الفوز (...) ظهرنا وكأننا نريد الاستحواذ على الكرة ومحاولة تسجيل أهداف إضافية».

وقدم يونايتد في الموسم الماضي أداء متراجعا في الدوري المحلي وأنهاه في المركز السادس، واكتفى بإحراز كأس الرابطة. الا انه تمكن قاريا من إحراز لقب الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» للمرة الأولى في تاريخه، ما سيتيح له المشاركة في دوري الأبطال هذا الموسم.