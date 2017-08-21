لم يسعد اللاعب نيكولاي مولر كثيرا بهدف الفوز الذي حققه لفريقه هامبورغ ضد أوغسبورغ اول من امس في المرحلة الأولى من الدوري الألماني لكرة القدم (بونديسليغا)، ففي الدقيقة الثامنة وبعد توقيعه على الهدف الوحيد في المباراة انطلق مولر في الاحتفال على طريقته الخاصة لكنه تعرض لإصابة في الركبة.

ونشر فريق هامبورغ بيانا على موقعه على الانترنت أكد فيه أن مولر (29 عاما) تعرض لقطع حاد في الرباط الصلبي للركبة اليمنى، وأنه سيخضع لعملية جراحية في الساعات المقبلة.

وأضاف النادي أن لاعبه الدولي الألماني (2 مشاركة مع المانشافت) سيغيب عن الملاعب لمدة 7 أشهر.