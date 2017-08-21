شالكه يسقط لايبزيغ بثنائية

حرم اتلتيكو مدريد مضيفه جيرونا الكاتالوني من بداية مثالية له في دوري الدرجة الأولى الإسباني، بعدما حول تخلفه أمامه بهدفين نظيفين الى تعادل 2-2 رغم النقص العددي في صفوفه، فيما عاد ريال سوسييداد بفوز مثير جدا من ملعب مضيفه سلتا فيغو 3-2.

على ملعب «مونتيليفي» الذي يقع على بعد حوالي 50 كلم شمال شرق برشلونة، احتفل جيرونا ببدايته في دوري الأضواء بشكل جيد لكن فرحته لم تكتمل ليس فقط لأنه أهدر تقدمه على ثالث الموسم الماضي بهدفين وحسب، بل لأن المباراة أقيمت في أجواء حزينة بعد الاعتداءين اللذين شهدتهما برشلونة الخميس واسفرا عن مقتل 14 شخصا وإصابة 100.

وبدا جيرونا الذي أصبح ثامن ناد كاتالوني يشارك في الدرجة الأولى، في طريقه لكي يخرج بالنقاط الثلاث من مباراته الأولى بين الكبار بعدما تقدم بهدفين نظيفين سجلهما لاعب اسبانيول السابق الأوروغوياني كريستيان ستواني في غضون أقل من 4 دقائق (22 و25).

غريزمان يطرد للمرة الأولى

وحاول اتلتيكو العودة الى اللقاء لكن مهمته تعقدت في الشوط الثاني عندما اضطر لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد هدافه الفرنسي انطوان غريزمان لاعتراضه على قرار الحكم على خلفية عدم منحه ركلة جزاء.

وبانتظار قرار قاضي المسابقات في الاتحاد المحلي للعبة، سيغيب غريزمان الذي يطرد للمرة الأولى من اصل 253 مباراة له في الدوري الإسباني، بشكل مؤكد عن مباراة واحدة على الأقل وستكون في عطلة نهاية الأسبوع المقبل ضد لاس بالماس على ملعب الأخير.

ورغم النقص العددي، قاوم اتلتيكو وعاد الى الأجواء بعدما قلص الفارق في الدقيقة 78 عبر انخل كوريا، ثم أنقذ نقطة بفضل هدف للاوروغوياني خوسيه ماريا خيمينيز في الدقيقة 85.

وتعادل اشبيلية 1-1 بملعبه مع إسبانيول في مباراة شهدت طرد لاعب الوسط الأرجنتيني إيفر بانيغا لحصوله على إنذارين متتاليين في أول مباراة له بعد العودة إلى النادي الأندلسي وذلك لارتكاب مخالفة ثم للاعتراض على القرار.

وعلى ملعب «بالايدوس»، بدا ريال سوسييداد في طريقه للسقوط في معقل سلتا فيغو بعدما تخلف مرتين بهدفين سجلهما الوافد الجديد الاوروغوياني ماكسي غوميز (22 و50).

لكن النادي الباسكي قاوم فعادل أولا عبر ميكيل اويارسابال (33) ثم بواسطة خوان ميغيل خيمينيز (80) قبل أن يخطف البرازيلي ويليان خوسيه دي سيلفا (88 من ركلة جزاء) هدف الفوز الأول لفريقه.

إيطاليا

حقق نابولي ثالث الموسم الماضي، فوزا كبيرا خارج قواعده بنتيجة 3-1 على حساب هيلاس فيرونا في المرحلة الأولى من الدوري الايطالي. وسجل أهداف نابولي سامويل سوبرايان (32 خطأ في مرماه) والبولندي اركاديوس ميليك (39)، والجزائري فوزي غلام (62)، قبل أن يقلص جامباولي باتزيني الفارق (83 من ركلة جزاء).

ألمانيا

وهز شالكه، تحت قيادة المدرب دومينيكو تيديسكو (31 عاما)، الشباك مرة في كل شوط ليفوز 2-0 على لايبزيغ وصيف الموسم الماضي بعدما أصبحت مسيرة الفريق الزائر الرائعة الموسم الماضي ذكرى بعيدة بالفعل في المرحلة الأولى من الدوري الألماني. وتقدم نبيل بن طالب لشالكه في الدقيقة 43 من ركلة جزاء قبل أن يضيف كونوبليانكا الهدف الثاني.

فرنسا

حقق نيس ثالث الموسم الماضي فوزه الأول بعد خسارتين وكان على حساب ضيفه غانغان بهدفين لالحسن بليا (45) وريمي والتر (48) في المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي. وفي باقي المباريات، فاز سانت اتيان على اميان 3-0، ونانت على تروا 1-0. وتعادل مونبلييه مع ستراسبورغ 1-1، ورين مع ديغون 2-2.