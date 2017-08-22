فتحت رابطة دوري كرة السلة الأميركية للمحترفين تحقيقا مع نادي لوس انجيليس ليكرز بناء على شكوى من نادي انديانا بايسرز، على خلفية تواصله بشكل غير قانوني مع نجمه السابق بول جورج.



وقال المتحدث باسم الرابطة مايك باس في بيان «بناء على طلب انديانا بايسرز، فتحت رابطة الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة تحقيقا بشأن تدخل مزعوم من قبل لوس انجيليس ليكرز».

وأشار الى ان مكتب محاماة يقوم بـ «التحقيق المستقل»، وان فريق ليكرز «أبدى تعاونه، والى الآن، لم تثبت أي تهمة ضده.



طلبنا من كلا الفريقين الامتناع عن التعليق مادام التحقيق لايزال مستمرا».

وكان جورج أبلغ في يونيو انديانا انه يخطط لإنهاء عقده في عام 2018، لكي يوقع مع لوس انجيليس كلاعب حر ويعود بالتالي الى مسقطه ولاية كاليفورنيا، الا ان اللاعب انتقل في ختام الشهر نفسه الى أوكلاهوما سيتي ثاندر في صفقة تبادل بين الناديين.



وذكرت شبكة «اي اس بي ان» الرياضية الأميركية ان التحقيق يدور حول ما اذا كان المسؤول عن كرة السلة في ليكرز، نجمه السابق ماجيك جونسون، تواصل بشكل غير قانوني مع جورج.



وكان جونسون نفسه قد أكد في لقاء تلفزيوني في أبريل، انه سيكون سعيدا برؤية جورج بقميص ليكرز.



وتمنع قوانين الدوري الأميركي الأندية من محاولة التأثير على لاعبين لا يزالون مرتبطين بعقود مع أندية أخرى، وتحصر امكانية التواصل معهم فقط عندما يصبحون بمنزلة «لاعب حر»، أي في الأول من يوليو من السنة التي تنتهي فيها مدة عقدهم.